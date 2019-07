ERC lamenta que JxCat hagi donat l'esquena als «anhels de futur» amb el pacte a la Diputació

Joan Carles Garcia, alcalde de Tordera i portaveu de JxCat, defensa que "tots els projectes són vàlids" als municipis per "fer més gran la institució"

La Diputació té 2.337 treballadors i permet a les formacions que l'integren nomenar 84 càrrecs de confiança; la despesa de personal és de 220 milions

Núria Marín, alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat i dirigent del PSC, ja és oficialment presidenta de la Diputació de Barcelona gràcies al pacte entre el seu partit i Junts per Catalunya (JxCat). En la primera votació no ha obtingut la majoria absoluta necessària, però en la segona han estat suficients els 23 suports del PSC i de JxCat. Marín assumeix d'aquesta manera el lideratge d'una de les principals institucions del país -la tercera per pes pressupostari- i recupera per als socialistes una plaça perduda el 2011.Els contactes d'última hora entre l'espai postconvergent i ERC no han tingut cap èxit, de manera que s'ha arribat al ple amb l'acord entre JxCat i PSC vigent. Va ser signat divendres de la setmana passada per David Bonvehí, president del PDECat, i Salvador Illa, secretari d'organització dels socialistes. L'entesa va provocar un terratrèmol immediat entre els socis independentistes que formen part del Govern, però els esforços d'última hora no han fructificat. Carles Puigdemont avalava l'acord.De tot això, Esquerra -qui havia quedat com a segona força- ha estat un dels partits més perjudicats de l'acord. Dionís Guitera ha lamentat que JxCat hagi preferit el pacte amb el PSC i, d'aquesta manera, hagi girat l'esquena als "anhels de país" dels ciutadans, pels quals els republicans asseguren que continuaran treballant. En aquest punt, i malgrat avisar que "respecta el joc democràtic" i que actuarà com una "oposició responsable" dins d'aquest òrgan, ha recordat que les possibilitats de la geometria de pactes hagués pogut ser diferent. "Nosaltres no som qui ho hagi de justificar", ha afirmat adreçant-se a JxCat. Aixi mateix, ha advertit que el pacte és "irreversible".L'encarregat de defensar la posició de JxCat ha estat Joan Carles Garcia, alcalde de Tordera. "Ens calen grans dosis de sentit comú, de confiança, realitat i reconeixement en tot el sentit per la paraula", ha assenyalat Garcia, que ha defensat que "tots els projectes són vàlids" als municipis per "fer més gran la institució". "Tots hem treballat per millorar la qualitat de vida i els serveis", ha apuntat. Ha optat per un discurs més aviat tècnic, sense referències concretes al pacte amb el PSC, que ha generat fortes tensions internes dins l'espai postconvergent."Ara hem de dotar el país dels serveis que ens han forts i que ens encaren cap a un model amb més llibertat col·lectiva", ha destacat Garcia, que ha demanat treballar per la cohesió territorial i també la social per lluitar contra les "desigualtats". "Cal coratge per anar endavant, decidir i escoltar", ha reflexionar Garcia.L'alcalde de Tordera està acompanyat en el grup de JxCat per Neus Munté, Ferran Mascarell, Carmela Fortuny, Josep Tarín, Josep Arimany i Pere Pons. Els més coneguts són els tres primers: Munté i Mascarell són regidors a Barcelona, mentre que Fortuny no va poder repetir com a alcaldessa de Sant Cugat tot i ser la més votada perquè ERC es va posar d'acord amb el PSC i la CUP per arribar al poder.ERC va oferir dilluns a l'espai postconvergent la presidència de la Diputació per tal de revertir l'entesa amb el PSC. Les negociacions de les últimes hores -en les quals hi ha participat el president de la Generalitat, Quim Torra, contrari a l'acord entre JxCat i els socialistes- no han fructificat i Marín ha arribat a la presidència gràcies als vots dels signants. ERC ha votat Dionís Guiteras, actual vicepresident de la Diputació i alcalde de Moià. Els comuns han optat per Laura Pérez, la seva candidata.Pel que fa a Ciutadans, que troba una "infàmia" l'acord entre els socialistes i l'espai que lidera Carles Puigdemont -avalador de l'entesa-, han presentat Salvador Tovar, cap de files de la formació taronja a Santa Coloma de Gramenet. Si JxCat i ERC haguessin arribat a un acord, hauria estat possible un president independentista gràcies a l'abstenció dels comuns i el vot de Tot per Terrassa (TxT). Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona i del PP, també s'ha presentat a la presidència."El resultat és legítim i democràtic", ha assenyalat Lluïsa Melgares, única representant de Tot per Terrassa, el partit que ha permès a Jordi Ballart reconquerir l'alcaldia de la cocapital del Vallès ja fora del PSC. Melgares ha indicat que no participaran de cap "política de blocs" ni de "línies vermelles", i ha reclamat treballar a favor dels municipis. Xavier García Albiol, amb el seu estil habitual, ha demanat al PSC que tingui en compte que "no hi ha una majoria independentista" a la Diputació.Albiol ha alertat, en aquest sentit, que és la formació de Puigdemont qui ha permès a Marín arribar a la presidència de la institució. "Si vostè avança en possibles temptacions per fer servir la Diputació en qüestions que no són les pròpies, ens trobarà al davant", ha assenyalat l'exalcalde de Badalona. Tovar, representant de Ciutadans, ha aprofundit en la mateixa línia argumental d'Albiol, i ha insinuat que es poden estar negociant indults a favor dels presos gràcies al pacte entre JxCat i el PSC. "El pacte és sospitós", ha assenyalat Tovar, que ha alertat de la "via unilateral" que pretén Quim Torra.Pérez, d'En Comú Guanyem -nom que reben els comuns a la Diputació- i regidora a Barcelona, ha expressat la "decepció" pel desenllaç de la investidura, i ha lamentat que no s'hagi arribat a un acord d'esquerres amb ERC i el PSC. També ha ressaltat que l'anterior mandat, amb CiU al capdavant, va passar "sense pena ni glòria". "Aquesta institució no es mereix el que ha passat les últimes setmanes", ha recalcat. Pérez, a banda, ha retret a JxCat que carregués contra els comuns per pactar amb els "carcellers" a l'Ajuntament i ara ho hagin fet ells a la Diputació.L'entesa entre JxCat i el PSC és la de més envergadura a la qual s'ha arribat, precisament, des de la intervenció de l'autonomia de l'octubre del 2017. La Diputació de Barcelona és una de les principals institucions del país i la tercera en pressupost, que voreja els mil milions d'euros, només per darrere de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Té 2.337 treballadors i permet a les formacions que l'integren nomenar -entre totes- 84 càrrecs de confiança. La despesa de personal és de 220 milions.Són xifres que la converteixen en cobejada pels partits. En els últims vuit anys, la Diputació -que sempre havia estat en mans socialistes- ha estat governada per l'espai de l'antiga Convergència. Primer amb Salvador Esteve, alcalde de Martorell, al capdavant; després s'hi va situar Mercè Conesa, ara presidenta del Port de Barcelona; i li va agafar el relleu Marc Castells, alcalde d'Igualada. El pacte amb el PSC permetrà a JxCat mantenir posicions dins l'executiu de la Diputació, encara que perdi la presidència.Desenes de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han protestat les portes de l'ens contra el pacte entre Junts per Catalunya (JxCat) i el PSC que ha permès a Marín assumir la presidència. L'ANC ja va mobilitzar-se ahir davant les seus del PDECat i d'ERC per carregar contra la manca d'entesa independentista i per exigir que no es fessin acords amb partits que van aprovar l'aplicació del 155."ERC i PDECat, la paciència s'ha acabat" i "botiflers" han estat alguns dels eslògans més repetits pels manifestants, que han exhibit cartells en contra dels acords amb aquells que van permetre el 155. "El poble mana, el Govern obeeix" també ha aparegut com una de les consignes dels concentrats, situats a Rambla Catalunya entre la Diagonal i el carrer Còrsega. Els diputats provincials han rebut xiulets i escridassades dels manifestants, envoltats d'un fort dispositiu policial.

