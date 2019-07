Els Bombers de Barcelona promouran l'accés de les dones al cos

L'Ajuntament de Barcelona té l'objectiu d'incrementar el percentatge de dones que formen part del cos de bombers municipal. Actualment només representen l'1% i per revertir la tendència el consistori ha introduït canvis en el procés d'oposició per accedir al cos. Una mesura que forma part del Pla de Gènere i que ja s'aplica en altres processos de selecció de serveis públics a la ciutat.En el cas dels Bombers de Barcelona, s'eliminarà l'altura mínima, tant per homes com per a dones, que fins ara era de 1,60 i 1,55 metres respectivament. A més, en la prova d'oficis s'incorpora l'àmbit sanitari, molt més feminitzat que els d'edificació, obra civil, instal·lacions elèctriques i mecànica que puntuaven fins ara.També hi haurà modificacions en les proves d'aptitud física i no es donarà tanta importància a la força. En canvi, s'introduiran proves d'arrossegament i escalada, més vinculades amb l'activitat quotidiana dels bombers.Si quan es realitzin les proves hi ha un empat entre un home i una dona, es prioritzarà l'accés al cos de la dona, ja que és la que menys representada està als Bombers de Barcelona.El director dels bombers de Barcelona ha explicat en una roda de premsa aquest dijous a l'Ajuntament que la mesura arriba després de detectar que molt poques dones es presentaven al procés d'oposició. "Volem fer el lloc de treball més atractiu per a elles", ha defensat, alhora que assegurava que els canvis obeeixen a les noves necessitats del cos.El regidor de Presidència, Eloi Badia, ha argumentat que els canvis s'impulsen amb la voluntat de "no posar fre" a les dones aspirants, mentre que el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, ha emmarcat els nous criteris en la necessitat que la tasca dels bombers s'encamini cada cop més cap a la prevenció.Recasens ha comparegut en roda de premsa després de la presentació aquest dimecres del pacte de govern entre Barcelona en Comú i el PSC. Encara no s'ha fet oficial però es dona per fet que el comissionat abandonarà el seu càrrec.Preguntat per la creació d'una tinença de seguretat que quedarà en mans del regidor socialista Albert Batlle, Recasens ha assegurat que l'exdirector dels Mossos "ho farà molt bé" i ha valorat positivament la creació de la tinença d'alcaldia, després que durant el passat mandat fos l'alcaldessa, Ada Colau, qui va assumir directament la cartera de Seguretat. "Tot el que sigui reforçar la seguretat és bo per a la ciutat", ha assegurat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor