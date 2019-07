El Suprem es reafirma: Puigdemont i la resta d'exiliats són «rebels»

La sala segona del Tribunal Suprem ha confirmat aquest dijous la situació de "rebel·lia" de l'expresident del Carles Puigdemont, i de la resta d'exiliats, i ha ratificat també la suspensió per al càrrecs públics que va determinar contra ells el magistrat instructor de la causa contra l'1-O, Pablo Llarena. Contra aquesta decisió, tant Puigdemont com els exconsellers Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret i Antoni Comín van presentar un recurs.Ara, la sala desestima els recursos contra la interlocutòria en què se'ls considerava "rebels", així com la que plantejava la suspensió automàtica de les seves funcions com a mesura cautelar. La sala segona considera que aquesta mesura va ser "proporcional a la gravetat dels fets".Sobre la declaració de rebel·lia, la sala creu que l'al·legació dels líders independentistes no es pot acceptar ja que aquests van presentar-la després "d'abandonar territori nacional", arran de ser coneixedors de la possibilitat de ser sotmesos a un procés penal. La seva finalitat, doncs, era la de "situar-se fora de abast directe de les autoritats judicials espanyoles". A més, "el fracàs dels mecanismes de cooperació internacional, concretament en el marc de la Unió Europea", afegeixen els magistrats, no priva de la voluntat de les autoritats espanyoles de fer-los comparèixer davant del jutge que els ha processat.Així mateix, la sala segona considera que no és necessari plantejar la qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i pel que fa a la immunitat de Puigdemont -també la de Comín i Ponsatí-, considera que "no consta que resulti aplicable", ja que no ha quedat acreditada de forma efectiva la condició d'eurodiputat. Respecte d'això, però, la secció quarta de la sala tercera del Suprem va considerar fa uns dies que "trobar-se en rebel·lia" no els invalidava ni impedia que es poguessin presentar com a candidats.

Resolució del Suprem que confirma la declaració dels exiliats com a "rebels" by naciodigital on Scribd

