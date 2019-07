Sánchez refusa governar en coalició amb Podem perquè no defensaria un nou 155

El president en funcions del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha aportat un altre argument per rebutjar l'executiu en coalició que li proposa el secretari general de Podem, Pablo Iglesias: que la formació lila no donaria suport a un hipotètic nou 155 contra Catalunya.Així ho ha explicat Sánchez aquest dijous, en la seva intervenció al programa Los Desayunos de TVE. El socialista ha explicat que refusa incloure dirigents de Podem al Consell de Ministres per una qüestió de "coherència interna" de l'executiu davant una possible "crisi sistèmica", i s'ha preguntat si Podem estaria disposat a formar part d'un govern que hagués d'aplicar un altre cop l'article 155 a Catalunya.En la mateixa línia, Iglesias també ha qüestionat que pugui formar part del govern espanyol una formació que considera que a Espanya hi ha "presos polítics" -i no "polítics presos". El president espanyol en funcions ha assenyalat que aquestes "discrepàncies de fons" entre tots dos partits paralitzarien un govern de coalició.

