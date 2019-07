Concentració de suport als quatre independentistes jutjats per agressions fingides per ultres

👉🏼Aquí observeu les suposades "agressions" que van denunciar als @mossos. Veritables líders en mentir i en inventar agressions. pic.twitter.com/5ESaUSVObD — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) 18 de febrer de 2019

🔴 Concentració als jutjats d'Arenys de Mar per donar suport als quatre independentistes encausats per plantar cara a la ultradreta. Ni un pas enrere! pic.twitter.com/oj38NmG0tP — CUP Països Catalans (@cupnacional) 11 de juliol de 2019

Albert Botran, membre del Secretariat Nacional de la CUP i David Caldeira, de Poble Lliure, han mostrat el suport als quatres militants de La Forja citats a declarar avui als jutjats d'Arenys de Mar.pic.twitter.com/KI1IgNHtqy — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 11 de juliol de 2019

Entren a declarar els quatre militants de Poble Lliure, La Forja i CUP als jutjats d'Arenys de Mar.



L'expedient de la investigació policial per acusar-los d'un delicte d'"odi i lesions" (per fer fora un grup ultra que arrencava llaços) es basa en l'espionatge polític a la xarxes pic.twitter.com/Y0LpAMBhek — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 11 de juliol de 2019

⚖️ Els 4 encausats ja entren als jutjats d'Arenys de Mar.



❌ Uns jutjats que bo haurien d'haver entrat mai, perquè ser independentista no és delicte! pic.twitter.com/HZ9obKVEpE — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) 11 de juliol de 2019

Quatre joves independentistes declaren aquest dijous al jutjat d'Arenys de Mar (Maresme) per unes suposades agressions a ultres el passat 18 de febrer que, segons els vídeos dels ara investigats , van ser simulades. En aquella gravació, es pot veure com una dona amb la cara tapada cridava sola mentre demanava que no se la toqués, malgrat que ningú no intentava fer-ho.Els ultres, segons el comunicat dels quatre joves, eren membres del grup autoanomenat Segadors del Maresme, que es dedicava a arrencar llaços grocs dels carrers. L'expedient de la investigació de la Policia Nacional espanyola per un suposat cas de delictes d'odi i de lesions incorporaria articles d'opinió sobre el procés, tuits, una fotografia amb Arnaldo Otegi o la referències a la militància a La Forja i Poble Lliure de tres dels independentistes.En el marc del xoc entre el grup antifeixista i els ultres es va enregistrar un vídeo de la suposada agressió que s'ha difós a través de les xarxes socials. En les imatges hi apareix una de les integrants del grup ultra fingint, gravant amb el mòbil i cridant, tota sola, "no em toquis", sense tenir ningú al costat. De fet, l'autor del vídeo se'n riu i es limita a enregistrar els fets i assenyalar-la. Són molts els usuaris que han compartit les imatges destacant que es tracta d'una escena del tot surrealista.Aquesta és la concentració que ha tingut lloc davant dels jutjats del municipi.

