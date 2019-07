La primera nadó robada reconeguda troba la seva família biològica

Inés Madrigal, la dona que va portar a judici el primer cas de nadons robats a l'Estat, ha anunciat que ha trobat la seva família gràcies a un banc d'ADN dels Estats Units.Madrigal es coneguda per portar a judici el doctor Eduardo Vela, a qui la justícia va absoldre per considerar prescrits els delictes de detenció il·legal, suposició al part i falsedat documental.La dona va néixer el juny de 1969 a la Clínica Sant Ramon de Madrid. Va ser un "regal" de Vela a la seva mare adoptiva, morta el 2013. Amb 18 anys, els seus pares li van confessar que era adoptada, i el 2010 la seva mare li va explicar la veritat.Des de llavors, Madrigal ha lluitat per trobar la seva família biològica. Ara, finalment, ho ha aconseguit tot i que no ha pogut conèixer la seva mare, que ja és morta. La troballa ha estat possible gràcies a una prova d'ADN a un dels seus quatre germans.El seu advocat vol dur el cas al Tribunal Suprem perquè l'alt tribunal es pronunciï sobre la prescripció d'aquests delictes, i creï jurisprudència davant aquesta qüestió sobre la qual hi ha resolucions diverses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor