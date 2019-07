VÍDEO EN DIRECTE Segueix el ple de constitució de la Diputació de Barcelona

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, serà nomenada aquest dijous presidenta de la Diputació de Barcelona, fruit del pacte a què van arribar la setmana passada JxCat i el PSC, ​​llevat que JxCat i ERC arriben a un acord alternatiu in extremis, al ple que se celebra des de les 12 del migdia.El ple ha despertat una inusual expectació, després de dies de retrets creuats entre els principals partits independentistes, i amb protestes al carrer convocades per l'ANC. Mentre se celebra el ple, de fet, desenes de manifestants estan concentrats davant la seu de la diputació.JxCat va anunciar divendres un acord per donar suport a la Presidència socialista, però ERC li va oferir dilluns a JxCat aquest càrrec si renunciava a aquest acord, moment des del qual les dues formacions s'han creuat retrets que han dificultat un eventual pacte.Després de les eleccions municipals, el PSC-CP i ERC-AM van quedar empatats amb 16 diputats provincials, seguits per JxCat, amb set; En Comú Guanyem (ECG), amb cinc; Cs, amb quatre; el PP, amb dos, i Tot per Terrassa (TXT), amb un.

