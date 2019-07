Núria Marín, nova presidenta de la Diputació gràcies als vots de JxCat

La Diputació té 2.337 treballadors i permet a les formacions que l'integren nomenar 84 càrrecs de confiança; la despesa de personal és de 220 milions

Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i dirigent del PSC, ja és oficialment presidenta de la Diputació de Barcelona gràcies al pacte entre el seu partit i Junts per Catalunya (JxCat). En la primera votació no ha obtingut la majoria absoluta necessària, però en la segona han estat suficients els 23 suports del PSC i de JxCat. Marín assumeix d'aquesta manera el lideratge d'una de les principals institucions del país -la tercera per pes pressupostari- i recupera per als socialistes una plaça perduda el 2011.Els contactes d'última hora entre l'espai postconvergent i ERC no han tingut cap èxit, de manera que s'ha arribat al ple amb l'acord entre JxCat i PSC vigent. Va ser signat divendres de la setmana passada per David Bonvehí, president del PDECat, i Salvador Illa, secretari d'organització dels socialistes. L'entesa va provocar un terratrèmol immediat entre els socis independentistes que formen part del Govern, però els esforços d'última hora no han fructificat. Carles Puigdemont avalava l'acord.Ha estat el ple de constitució de la Diputació amb més atenció rebuda dels últims anys arran de la rellevància del pacte entre JxCat i ERC. A l'edifici de Can Serra s'hi han desplaçat desenes de manifestants convocats per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) , que han avisat ERC i el PDECat que la paciència "s'ha acabat". La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha assenyalat la "incoherència" de les dues formacions majoritàries de l'independentisme a l'hora de rearmar la unitat estratègica.ERC va oferir dilluns a l'espai postconvergent la presidència de la Diputació per tal de revertir l'entesa amb el PSC. Les negociacions de les últimes hores -en les quals hi ha participat el president de la Generalitat, Quim Torra, contrari a l'acord entre JxCat i els socialistes- no han fructificat i Marín ha arribat a la presidència gràcies als vots dels signants. ERC ha votat Dionís Guiteras, actual vicepresident de la Diputació i alcalde de Moià. Els comuns han optat per Laura Pérez, la seva candidata.Pel que fa a Ciutadans, que troba una "infàmia" l'acord entre els socialistes i l'espai que lidera Carles Puigdemont -avalador de l'entesa-, han presentat Salvador Tovar, cap de files de la formació taronja a Santa Coloma de Gramenet. Si JxCat i ERC haguessin arribat a un acord, hauria estat possible un president independentista gràcies a l'abstenció dels comuns i el vot de Tot per Terrassa (TxT). Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona i del PP, també s'ha presentat a la presidència."El resultat és legítim i democràtic", ha assenyalat Lluïsa Melgares, única representant de Tot per Terrassa, el partit que ha permès a Jordi Ballart reconquerir l'alcaldia de la cocapital del Vallès ja fora del PSC. Melgares ha indicat que no participaran de cap "política de blocs" ni de "línies vermelles", i ha reclamat treballar a favor dels municipis. Xavier García Albiol, amb el seu estil habitual, ha demanat al PSC que tingui en compte que "no hi ha una majoria independentista" a la Diputació.Albiol ha alertat, en aquest sentit, que és la formació de Puigdemont qui ha permès a Marín arribar a la presidència de la institució. "Si vostè avança en possibles temptacions per fer servir la Diputació en qüestions que no són les pròpies, ens trobarà al davant", ha assenyalat l'exalcalde de Badalona. Tovar, representant de Ciutadans, ha aprofundit en la mateixa línia argumental d'Albiol, i ha insinuat que es poden estar negociant indults a favor dels presos gràcies al pacte entre JxCat i el PSC. "El pacte és sospitós", ha assenyalat Tovar, que ha alertat de la "via unilateral" que pretén Quim Torra.Pérez, d'En Comú Guanyem -nom que reben els comuns a la Diputació- i regidora a Barcelona, ha expressat la "decepció" pel desenllaç de la investidura, i ha lamentat que no s'hagi arribat a un acord d'esquerres amb ERC i el PSC. També ha ressaltat que l'anterior mandat, amb CiU al capdavant, va passar "sense pena ni glòria". "Aquesta institució no es mereix el que ha passat les últimes setmanes", ha recalcat.L'entesa entre JxCat i el PSC és la de més envergadura a la qual s'ha arribat, precisament, des de la intervenció de l'autonomia de l'octubre del 2017. La Diputació de Barcelona és una de les principals institucions del país i la tercera en pressupost, que voreja els mil milions d'euros, només per darrere de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Té 2.337 treballadors i permet a les formacions que l'integren nomenar -entre totes- 84 càrrecs de confiança. La despesa de personal és de 220 milions.Són xifres que la converteixen en cobejada pels partits. En els últims vuit anys, la Diputació -que sempre havia estat en mans socialistes- ha estat governada per l'espai de l'antiga Convergència. Primer amb Salvador Esteve, alcalde de Martorell, al capdavant; després s'hi va situar Mercè Conesa, ara presidenta del Port de Barcelona; i li va agafar el relleu Marc Castells, alcalde d'Igualada. El pacte amb el PSC permetrà a JxCat mantenir posicions dins l'executiu de la Diputació, encara que perdi la presidència.Desenes de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han protestat les portes de l'ens contra el pacte entre Junts per Catalunya (JxCat) i el PSC que ha permès a Marín assumir la presidència. L'ANC ja va mobilitzar-se ahir davant les seus del PDECat i d'ERC per carregar contra la manca d'entesa independentista i per exigir que no es fessin acords amb partits que van aprovar l'aplicació del 155."ERC i PDECat, la paciència s'ha acabat" i "botiflers" han estat alguns dels eslògans més repetits pels manifestants, que han exhibit cartells en contra dels acords amb aquells que van permetre el 155. "El poble mana, el Govern obeeix" també ha aparegut com una de les consignes dels concentrats, situats a Rambla Catalunya entre la Diagonal i el carrer Còrsega. Els diputats provincials han rebut xiulets i escridassades dels manifestants, envoltats d'un fort dispositiu policial.Marín és alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat des del 2008, ciutat on va néixer el 1963. Amb estudis equivalents a la diplomatura de ciències empresarials, va entrar a treballar com a funcionària a l'ajuntament que governa l'any 1985. Socialista històrica, va començar a militar al PSC l'any 1981 i des de llavors ha estat secretària de Cohesió i Integració de l'executiva del PSOE. Actualment és primera secretària de la federació a l'Hospitalet i adjunta a la Primera Secretaria.També presideix la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI) i és vicepresidenta de l'assemblea per l'Agenda Urbana de Catalunya. És també membre de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de la Federació de Municipis de Catalunya.

