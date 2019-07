La meitat dels autònoms no farà vacances a l'estiu

El 51,2% dels autònoms no marxarà de vacances aquest estiu, fonamentalment per no perdre clients ni ingressos, segons una enquesta realitzada per l'organització d'autònoms ATA entre gairebé 1.600 treballadors per compte propi de l'estat espanyol.Dins d'aquest 51,2%, el 33,1% dels autònoms assegura que no podrà agafar-se vacances en cap moment de l'any, mentre que el 18,1% sí que marxarà de vacances, però no en els mesos d'estiu. Entre els autònoms que no agafaran vacances aquest estiu, el 31,4% assegura que no es prendrà dos dies de descans per no perdre clientela; el 26,9% renuncia a anar de vacances per motius econòmics, i el 25,4% no es pot permetre estar ni una sola setmana sense ingressos donat el seu baix volum de negoci.Segons l'enquesta, un de cada cinc autònoms que anirà de vacances porta més de cinc anys sense gaudir-les. Davant aquesta situació, el 49,8% dels autònoms sí que agafarà vacances aquest estiu, tot i que la majoria no per més de 15 dies. Únicament el 6,4% dels autònoms enquestats aniran de vacances més de 20 dies. Per edats, el 41,3% dels autònoms de 25 a 29 anys no podrà agafar vacances aquest estiu, dada que contrasta amb el 54,7% dels autònoms d'entre 40 i 54 anys, que sí que es prendran un descans en el període estival.Els autònoms dels sectors de l'agricultura i del transport són els que menys aniran de vacances aquest estiu, mentre que els d'activitats professionals, educació, informació i comunicació i activitats administratives sí que ho faran en la seva majoria.Un de cada deu autònoms aconsegueix desconnectar completament del seu negoci durant les vacances, mentre que el 46,5% ho intenta tot el que pot, tot i que sempre ha de dedicar-li un temps a la feina. El 4% afirma que aprofita les vacances per fer tasques relacionades al negoci que normalment no els dona temps a realitzar.D'entre els que sí que fan vacances, el 42,7% tancarà el seu negoci durant aquests dies o no prestarà servei, davant el 51,2% que el mantindrà operatiu, en la major part dels casos per quedar-se els seus treballadors al capdavant del mateix.

