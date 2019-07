Netflix vol eliminar el tabac de totes les escenes de les seves sèries

Netflix vol eliminar el tabac de les seves sèries. La plataforma ha anunciat que reduirà la presència de persones fumadores en les seves produccions per tal de no "influir negativament en els joves".Així doncs, es veuran afectades sèries com Paquita Salas, Sex Education, Élite, The Crown o Black Mirror, on els seus personatges deixaran de consumir tabac, a no ser que s'estigui representant un moment històric que requereixi l'ús de cigarretes. Per tant, escenes com les del gif de més avall desapareixeran les temporades vinents.Segons informen diversos mitjans, Netflix ha pres aquesta decisió després de rebre crítiques per l'informe publicat per Truth Initiative. En el document s'explicava que les ficcions d'aquesta plataforma contenien més de 1.209 escenes on els seus personatges apareixien fumant, una dada que no va agradar a moltes associacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor