VÍDEO Rosalía canta en català a Madrid davant 40.000 persones

L'artista catalana del moment, Rosalía, va arrasar aquest dimecres, jornada que donava el tret de sortida de la quarta edició del festival Mad Cool, de Madrid. Davant de 40.000 persones, la seva exitosa cançó (i més recent) en català Milionària va sonar per primera vegada en directe des d'un escenari. Els espectadors van caure rendits als seus peus per gaudir d'aquesta cantant de Sant Esteve Sesrovires que ha captivat mig món amb el seu flamenc amb ritmes urbans, pop i fins i tot l'electrònica. Aquesta va ser la primera actuació de Rosalía a Madrid d'aquest 2019.Més enllà del Milionària, Rosalía també es va atrevir ambde Las Grecas,-la que va gravar en col·laboració amb James Blake- i Brillo. Però el que no podien fallar (i no ho van fer) van ser els seus grans clàssics del disc El mal querer: Bagdad, Di mi nombre i Malamente també van fer bullir el públic, que acompanyava l'artista. Els seus èxits Aute Cuture i Con altura també van cantar-se amb força.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor