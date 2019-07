L'ANC protesta a les portes de la Diputació abans del ple d'investidura

Desenes de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) estan protestant aquest dijous a les portes de la seu de la Diputació de Barcelona contra el pacte entre Junts per Catalunya (JxCat) i el PSC que permetrà a l'alcaldessa socialista de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, assumir la presidència de la institució. L'ANC ja va mobilitzar-se ahir davant les seus del PDECat i d'ERC per carregar contra la manca d'entesa independentista i per exigir que no es fessin acords amb partits que van aprovar l'aplicació del 155."ERC i PDECat, la paciència s'ha acabat" i "botiflers" han estat alguns dels eslògans més repetits pels manifestants, que han exhibit cartells en contra dels acords amb aquells que van permetre el 155. "El poble mana, el Govern obeeix" també ha aparegut com una de les consignes dels concentrats, situats a Rambla Catalunya entre la Diagonal i el carrer Còrsega. Els diputats provincials han rebut xiulets i escridassades dels manifestants, envoltats d'un fort dispositiu policial.ERC va oferir dilluns a l'espai postconvergent la presidència de la Diputació per tal de revertir l'entesa amb el PSC. Les negociacions de les últimes hores -en les quals hi ha participat el president de la Generalitat, Quim Torra, que no veu amb bons ulls l'acord entre JxCat i els socialistes- no han fructificat i el més probable és que Marín arribi a la presidència gràcies als vots dels signants de l'acord. ERC presentarà Dionís Guiteras, actual vicepresident de la Diputació i alcalde de Moià. Els comuns optaran per Laura Pérez, la seva candidata.Pel que fa a Ciutadans, que troba una "infàmia" l'acord entre els socialistes i l'espai que lidera Carles Puigdemont -avalador de l'entesa-, presentaran Salva Tovar, cap de files a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat indica que Marín serà escollida en segona volta, de la qual en sortiria presidenta gràcies a ser la candidata amb més suports -23-. Si JxCat i ERC haguessin arribat a un acord, hauria estat possible un president independentista gràcies a l'abstenció dels comuns i el vot de Tot per Terrassa (TxT).En tot cas, però, les dues formacions que comparteixen Govern de la Generalitat no han arribat a cap pacte. JxCat exigia als republicans revertir tots els acords municipals amb el PSC, especialment els de Sant Cugat del Vallès, Tàrrega i Figueres, on les enteses van servir per desbancar la llista més votada, representada per l'espai postconvergent. Els republicans, en canvi, només volien posar sobre la taula el cas de la Diputació. Els retrets mutus han estat constants en les últimes jornades.L'entesa entre JxCat i el PSC és la de més envergadura a la qual s'ha arribat, precisament, des de la intervenció de l'autonomia de l'octubre del 2017. La Diputació de Barcelona és una de les principals institucions del país i la tercera en pressupost, que voreja els mil milions d'euros, només per darrere de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Té 2.337 treballadors i permet a les formacions que l'integren nomenar -entre totes- 84 càrrecs de confiança. La despesa de personal és de 220 milions.Són xifres que la converteixen en cobejada pels partits. En els últims vuit anys, la Diputació -que sempre havia estat en mans socialistes- ha estat governada per l'espai de l'antiga Convergència. Primer amb Salvador Esteve, alcalde de Martorell, al capdavant; després s'hi va situar Mercè Conesa, ara presidenta del Port de Barcelona; i li va agafar el relleu Marc Castells, alcalde d'Igualada. El pacte amb el PSC permetrà a JxCat mantenir posicions dins l'executiu de la Diputació, encara que perdi la presidència.

