Ciutadans defensa l'espionatge a les delegacions del Govern perquè són «il·legals»

‼ El Govern ha vulnerado el derecho de acceso a la información de los diputados de forma reiterada

❌ Nos han negado los informes del lobby americano Independent Diplomat

📽 @susanabeltranga "Eso es opacidad y eso es actuar en contra de las leyes'" #Parlament pic.twitter.com/0i99QNHOOS — Ciutadans (@CiutadansCs) 11 de juliol de 2019

Ciutadans està en peu de guerra contra les delegacions. En una pregunta dirigida des del Parlament al conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, la diputada del partit taronja Susana Beltran les ha titllat d'"il·legals" i "opaques", i ha considerat que l 'espionatge contra l'aparell diplomàtic de la Generalitat dirigit pel ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell està justificat: "Vostès confonen repressió amb complir les lleis, i vostès confonen espiar amb l'obligació i el deure del govern d'Espanya de dirigir la política exterior i que no es perjudiqui Espanya".En un combat dialèctic amb el conseller, la diputada del partit d'Albert Rivera també ha lamentat que fa més de quatre anys que els representants d’aquestes delegacions no compareixen "per donar explicacions" al Parlament, i que el 80% de les peticions de compareixença peticionades per Ciutadans s’han tombat. Davant d’això, ha recordat que el dret d’accés a la informació és "preferent" en el cas dels diputats, i per aquest motiu ha demanat obertament que s'expliquin, per exemple, sobre el lobby Independent Diplomat, especialitzat –segons ha afirmat- en processos de secessió."No sabia que vostès formaven part del govern d'Espanya, i potser aquí hauria de reflexionar sobre la seva ubicació política", ha contestat Bosch, que ha convidat la diputada a navegar per la web i a informar-se de les tasques que realitzen les delegacions a l'exterior. Sobre les crítiques d'il·legalitat, s'ha mostrat sorprès que Ciutadans tingui més coneixement dels fets que els jutges, i li ha explicat, respecte de les delegacions que el seu partit voldria tancar, que realitzen tasques de coordinació cultural, comercial, esportiva, econòmica i d'intercanvi acadèmic, a part de la branca institucional.A més, el conseller ha detallat que gràcies a l'acció exterior de Catalunya l'any 2017 es van mobilitzar més de 240 milions d'euros, que van ser invertits per l'impuls de 79 projectes diferents. El retorn van ser més de 3.000 llocs de treball creats i, per cada euro públic de pressupost invertit, hi va haver un retorn de 95,3 euros. "Ja em dirà si això és bo o dolent", li ha etzibat. A més, ha afegit que mentre que el pressupost del Ministeri d'Exteriors en acció exterior és de 790 milions, el de Catalunya és de 6,5 milions d'euros: "Ni tan sols arribem a l'1% de la despesa del Ministeri, quan la població de Catalunya ronda el 15% del total de l'Estat i el PIB català ronda el 20%".Malgrat això, ha afegit Bosch, l'estat espanyol espia i criminalitza Catalunya per ser "massa gran" i dir que "gasta massa". "L'elefant li diu a la formiga que és massa grossa", ha bromejat, i ha denunciat els episodis d'espionatge polític que, segons el seu punt de vista, en alguns casos arriben fins a l'absurd."Li demanem la dimissió per opacitat, per actuar contra tots els catalans, per il·legalitats i pe no donar explicacions al Parlament", ha reblat la diputada de Ciutadans, que s'ha mantingut ferma en les acusacions de "danyar el govern d'Espanya" a través de la política exterior.Sobre això, Bosch s'ha sorprès de la petició de dimissió quan porta tants pocs mesos al capdavant de la conselleria, i ha contestat que, per contra, el que "més mal fa a la imatge d'Espanya és la realitat d'allò que està passant". "Hi ha gent a la presó des de fa més d'un any i mig acusats de convocar una votació, i estan acusats de violència, passant per la sedició o la rebel·lió, i amb 25 anys de penes", ha denunciat. A més, ha contestat que "fer espionatge perjudica enormement la imatge" de l'Estat, i ha assegurat que, encara que es vulgui fer creure que és normal, no ho és: "No permetrem que ens tornin a portar als temps del Nodo".

