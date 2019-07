Restablerta la circulació ferroviària a l'R11 després de segellar la fuita química del tren

Restablerta la circulació ferroviària de l'R11 i aixecat el confinament decretat pels Bombers en dues empreses properes després de comprovar que la fuita d'àcid nítric que afectava un tren que transportava mercaderies perilloses ha estat totalment segellada. També s'ha tornat a obrir el trànsit de la C-25 a Riudellots de la Selva.En cap moment hi ha hagut risc per a les persones, però s'han pres algunes mesures de forma preventiva. Aquest incident provoca el tall de la circulació ferroviària entre Maçanet i Girona, afectant la línia R11. Ara Adif revisarà la catenària i procedirà retirar el vagó afectat. Protecció Civil ha aixecat la prealerta del pla Transcat.La circulació ferroviària ha estat interrompuda aquest matí entre les estacions de Maçanet i Girona per una incidència en un tren que portava mercaderies perilloses, segons han informat Renfe i Protecció Civil. La petita fuita d'àcid nítric es trobava en una vàlvula d'un vagó. El comboi ha estat aturat a l'estació de Riudellots de la Selva, a la via 2, on els Bombers hi han treballat.El tall ha afectat la línia R11 de Rodalies. Els viatgers de Girona i Figueres han pogut utilitzar l'AVE, encara que Renfe recomanés utilitzar transports alternatius

