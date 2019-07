El cas de Javier Santos: què implica ser reconegut com a fill de Julio Iglesias?

Quan sigui ferma la sentència, Javier Santos tindrà els mateixos drets que els seus vuit germans, tots ells del mateix pare: Julio Iglesias. Santos va ser concebut el 19 de juliol de 1975 a Sant Feliu de Guíxols i va néixer a l'abril de l'any següent. Aquesta era la història que no es va cansar mai de reivindicar la ballarina portuguesa María Edite Santos i que, després d'anys (des del 1992) de batalles judicials, ara el cantant haurà de recórrer a la segona instància a l'Audiència Provincial de València si vol continuar negant que Javier Santos sigui fill seu.En un reportatge de La Vanguardia , l'advocat de Santos, Fernando Osuna, explica que el primer dret que tindrà el seu client quan hi hagi sentència ferma serà el d'utilitzar el cognom "Iglesias". També es contempla que, en cas d'arruïnar-se o de trobar-se en situació d'incapacitat, Julio Iglesias hagi d'ajudar-lo econòmicament. Quan el pare mori, a Javier Santos li tocaria una part obligatòria de l'herència, el que equival a la 27a part del total (el 33% de la massa hereditària, recull el diari).El cas de Javier Santos no era nou, de fet feia anys que va intentar ser reconegut com a fill del cantant però el Tribunal Suprem va donar la raó al cantant. Era l'any 1999. Seria el 2008 quan María Edite tornaria a l'atac publicant un llibre, Un hijo con Julio Iglesias. La diferència entre aleshores i ara és la prova d'ADN creïble i obtinguda malgrat la negativa del presumpte pare, que va haver d'accedir a instàncies de la mateixa Justícia.Sigui com sigui, tot el que explica l'advocat encara no és definitiu. De fet, és "previsible" -segons Osuna- que el cantant presenti un recurs. Què passarà si tot i això la sentència dona la raó a Javier Santos? Doncs que aleshores -ja el 2020 perquè els processos judicials endarreririen els tempos- Javier Santos tindria els mateixos drets que Chabeli, Julio José i Enrique (fills del matrimoni del cantant amb Isabel Preysler), Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina i Guillermo (fills de l'actual parella Miranda Rijnsburger). En cas de recórrer i que la sentència sigui negativa per a Julio Iglesias, l'advocat apunta que això podria jugar-li en contra pel que fa a la popularitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor