Tallada la circulació de trens entre Maçanet i Girona per una fuita perillosa en un comboi

Ja hem CONTROLAT la fuita de producte del tren de mercadereies de Riudellots de la Selva i procedirem a segellar la vàlvula.

Al lloc estem treballant 9 dotacions #bomberscat.

No hi ha ferits. pic.twitter.com/0UTy9KwJ8b — Bombers (@bomberscat) 11 de juliol de 2019

La circulació ferroviària està interrompuda entre les estacions de Maçanet i Girona per una incidència en un tren que porta mercaderies perilloses, segons han informat Renfe i Protecció Civil. Es tracta d'una petita fuita d'àcid nítric en una vàlvula d'un vagó. El comboi està aturat a l'estació de Riudellots de la Selva, a la via 2, on els Bombers hi treballen.El tall afecta la línia R11 de Rodalies. Els viatgers de Girona i Figueres utilitzaran l'AVE. Renfe recomana utilitzar transports alternatius perquè a l'estiu és difícil gestionant autobusos a la Costa Brava. Protecció Civil ha situat el pla Ferrocat en estat de prealerta per aquest incident, però també el pla Transcat per mercaderies perilloses.Els Bombers treballen per contenir la fuita. Ja han tancat la vàlvula interior i només queda producte en un tub de descàrrega que ja estan recollint controladament.Els Bombers han evacuat preventivament una benzinera i han confinat dues empreses per la fuita d'àcid nítric del tren a Riudellots de la Selva, que talla la circulació ferroviària entre Maçanet i Girona. La fuita, que ja ha estat controlada pels Bombers, ha provocat un petit núvol, però no hi ha persones afectades i no hi ha risc per a la població.El cos d'emergències està ara treballant per segellar la vàlvula. Hi ha desplaçat nou dotacions. La C-25 està tallada en aquest punt. El comboi està aturat a la via 2 i provoca que l'R11 estigui interrompuda. Els viatgers de Girona i Figueres utilitzaran l'AVE.Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera per a la resta de la línia, tot i que trobar autobusos pot ser difícil en ple estiu a la Costa Brava.

