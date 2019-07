Mor un home a Barcelona apunyalat en una baralla

L'home que ha resultat ferit molt greu a l'abdomen per arma blanca en el marc d'una baralla en un locutori a l'Eixample de Barcelona aquest dimecres a la nit ha mort a l'Hospital Clínic, segons ha informat l'Ajuntament de la capital catalana. La baralla ha tingut lloc a la cruïlla dels carrers Consell de Cent amb Entença i ha implicat tres persones. A banda de la víctima mortal, hi ha hagut una altra persona ferida greu, que a més ha quedat detinguda.La víctima mortal havia aconseguit entrar a demanar ajuda a un establiment situat a pocs metres d'on havia tingut lloc la baralla, i en aquell moment també han arribat dos motoristes de la Guàrdia Urbana que passaven per la zona. Aquests han demanat reforços i una ambulància, i el ferit ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital Clínic, on ha mort poc després.

