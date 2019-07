JxCat pacta amb PSC i MES per mantenir el Consell Comarcal del Ripollès

Junts per Catalunya mantindrà per tercer mandat consecutiu la presidència del Consell Comarcal del Ripollès. Ho farà, això sí, amb un pacte que no estarà exempt de polèmica.Els postconvergents, segons que ha pogut saber, han tancat un acord amb MES -amb qui ja governaven plegats- i el PSC. D'aquesta manera, desbanquen ERC que per primera vegada a la història és la força amb més consellers comarcals –en té 8, un més que JxCat-. El PSC, per la seva banda, té dos representants, mentre que MES i la CUP, un respectivament.Aquest mateix dimarts JxCat, PSC i MES han ofert als republicans sumar-se al govern, però aquests han rebutjat l'oferta. ERC, que hauria pogut governar amb MES i CUP, només ha aconseguit el suport dels anticapitalistes. El partit sorgit de les files socialistes ha decantat, per tant, finalment la balança.En les files de Junts per Catalunya el nom que ha sonat per ser president comarcal és el regidor de Ripoll Joaquim Colomer, extrem que no ha pogut confirmar oficialment aquest diari.

