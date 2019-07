La PAH planta cara a Desokupa a Manresa: «Cap màfia no ens farà fora de casa nostra»

Desokupa intenta accedir a un habitatge de Manresa per fer fora els inquilins i la @PAHCBages ho evita inicialment pic.twitter.com/vV50g4PIgJ — NacióManresa (@naciomanresa) July 10, 2019

Desokupa, l'empresa de desallotjaments exprés que s'ha caracteritzat per les seves actuacions alegals a Barcelona i la zona metropolitana, on ha protagonitzat accions coactives i, fins i tot, agressives , ha actuat aquest dimecres per primera vegada a Manresa per intentar el desallotjament d'una família de quatre membres amb dos fills de 2 anys i 3 setmanes a la Via Sant Ignasi, 107, però, inicialment la PAHC Bages ho ha aturat.Sobre les 2 del migdia els inquilins de l'habitatge han donat la senyal d'alarma a través de la PAHC i una trentena d'activistes s'hi han desplaçat. Dos treballadors de l'empresa Desokupa havien burxat el pany de la porta de casa seva i al no poder obrir, havien trucat sense obtenir resposta de la família que es mantenia en el seu interior. De fet, la setmana passada ja hi havien estat per advertir els inquilins que la seva ocupació era il·legal.Amb ja una trentena de membres de la PAHC a la porta de la casa, els dos treballadors de Desokupa s'hi han tornat a acostar, però els activistes els han impedit el pas situant-se a la porta i les escales de l'edifici. Tant els membres de la PAHC com els treballadors de l'empresa de desallotjaments han avisat els Mossos d'Esquadra per telèfon.La família havia ocupat el pis de l'immoble fa dos mesos, amb un fill de dos anys i la dona a punt de donar a llum. El bloc, format per uns baixos comercials i cinc pisos és propietat de l'empresa Coberman SL, que en cap moment no s'ha posat en contacte amb la família ni tampoc no els ha denunciat als jutjats per ocupació il·legal, segons han confirmat aels propis treballadors de l'empresa de desallotjaments. "Si no marxen, l'empresa els denunciarà", han assegurat els mateixos treballadors, que han assegurat que l'empresa els havia fet una oferta per marxar de la casa i que ells "només venim a que ens responguin".Els membres de la PAHC s'han mostrat "preocupats" que "les pràctiques mafioses" que fan servir Desokupa a la zona metropolitana hagi arribat, ara, a Manresa. "Cap màfia no ens fara fora de casa nostra", s'han conjurat.

