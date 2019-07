El nou partit «catalanista moderat» vol «superar la política de blocs» i treballar per «l'avenç d'Espanya»

Els promotors de la Lliga Democràtica, el nou partit catalanista no independentista que s'està organitzant, ja donen els últims retocs al programa i al procés de legalització. Ja tenen enllestit el manifest fundacional , al qual ha tingut accés, i que serà presentat en públic properament. Entre els seus promotors hi ha la regidora de l'Ajuntament de Barcelona Eva Parera.Els promotors de la nova formació, que vol concórrer a les properes eleccions catalanes, es defineixen com a catalanistes: "Ens uneix una visió àmplia i integradora del catalanisme de la qual volem recollir el testimoni". Parlen de reconèixer "l'especifitat de Catalunya" i treballar pel reconeixement de la seva "singularitat", la màxima "capacitat d'autogovern amb un finançament just i equitatiu" i contribuir a "l'avenç del conjunt d'Espanya".Els fundadors de la Lliga Democràtica es mostren molt crítics amb el procés sobiranista, que consideren que ha tingut "conseqüències socials en forma d'increment de la polarització política i d'amenaça a la cohesió social, econòmiques en forma de pèrdua d'oportunitats i de fugida d'empreses, i polítiques en forma de paràlisi del govern a Catalunya i d'ingovernabilitat a Espanya que perjudiquen la vida quotidiana de la ciutadania".El manifest parla de "superar l'empat d'impotències" i oferir als ciutadans catalans "desconcertats" una nova marca política per "superar la política de blocs", "una opció catalanista sense complexos, que faci del diàleg, el pactisme i el bon govern la seva raó de ser". Volen, en definitiva, "una força que vulgui governar la Catalunya i l’Espanya del segle XXI en benefici de tots".

Manifest fundacional de la Lliga democràtica by naciodigital on Scribd

