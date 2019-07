Riba (ERC) demana a Von der Leyen que es respectin els drets de Junqueras, Puigdemont i Comín

Avui he parlat amb @vonderleyen, candidata a la Comissió Europea. Li he traslladat la necessitat de respectar els drets polítics dels eurodiputats @junqueras @KRLS i @toni_comin i de tenir una Europa proactiva que aposti per solucionar democràticament el conflicte entre Cat i Esp pic.twitter.com/2FL26h9cCk — Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) 10 de juliol de 2019

Diana Riba, eurodiputada d'ERC, ha traslladat aquest dimecres a Ursula von der Leyen "la necessitat de respectar els drets polítics" de Junqueras, Puigdemont i Comín. Així ho ha explicat la mateixa europarlamentària en una piulada a Twitter, on també assegura que li ha demanat tenir una Europa "que aposti per solucionar democràticament el conflicte entre Catalunya i Espanya". Riba li ha expressat el missatge en persona aprofitant un moment just després de l'audiència que el grup dels Verds/ALE ha celebrat amb la candidata proposada pels estats per presidir la Comissió Europea.Segons comenten fonts d'ERC a l'ACN, Von der Leyen ha mostrat "una actitud d'escolta activa i fins i tot d'interès". "Coneixia molt bé la situació catalana", afegeixen les mateixes veus. D'acord amb fonts republicanes, Riba li ha dit que el cas de Catalunya és "un conflicte europeu" i li ha demanat que Europa "empenyi en la direcció d'aconseguir una solució política que passi pel diàleg i la negociació i no per la repressió".Tot i que els ecologistes ja han anunciat que votaran en contra la seva candidatura, Von der Leyen pot esdevenir igualment successora de Jean-Claude Juncker si obté una majoria a l'Eurocambra la setmana vinent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor