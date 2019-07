El primer cas de malaltia professional al metro obre un nou escenari en la crisi de l'amiant

Per primera vegada, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha reconegut com a malaltia professional les afectacions de salut d’un treballador en actiu exposat a l’amiant. L’empresa no ha fet pública la patologia que pateix l’empleat però el reconeixement com a malaltia professional implica que correspon a les afectacions que, segons la llei, estan relacionades amb l’exposició a aquest material contaminant: asbestosi, càncer de laringe, pulmó o pleura i mesotelioma.TMB ha seguit els passos previstos pel Reial Decret 1299/2006 i ha transmès a la Seguretat Social la informació. A partir d’aquí, el més probable és que l’ens públic reconegui la invalidesa a l’empleat, que podria reservar-se l’opció de portar TMB als jutjats.Si ho fes, seria la primera vegada que TMB s’exposaria al risc d’haver d’assumir responsabilitats, per exemple en forma d’indemnitzacions, arran de la presència d’amiant al metro. Per ara s’han iniciat processos judicials per part d’extreballadors que reclamaven que la justícia reconegués com a malaltia professional alguna patologia potencialment relacionada amb l’amiant. Mai fins ara, però, un empleat ha iniciat un procediment judicial amb el reconeixement de malaltia professional sota el braç.TMB insisteix que el reconeixement no implica que la "causa certa" de la patologia sigui el material contaminant però la relació entre l'exposició a l'amiant i l'afectació contreta, obliga a comunicar els fets a la Seguretat Social.El treballador forma part de l'àrea de manteniment i projectes del metro que estava en situació d’incapacitat temporal i en observació, després d'haver-se sotmès a la revisió mèdica de l'empresa. A hores d'ara, l'empleat continuarà en una situació d'incapacitat temporal, almenys fins que la Seguretat Social es posicioni en relació al cas.Aquest dijous TMB també ha elevat a 27 la quantitat de treballadors afectats per l'amiant, després que en l'última actualització la xifra fos de 25 empleats. Segons l'empresa, cap d’aquestes afeccions es pot considerar una patologia greu. Les persones afectades no han requerit tractament mèdic, tot i que se'ls ha recomanat sotmetre's a un control periòdic dins el programa de vigilància que ha impulsat l'empresa.A més, TMB també ha reconegut que tres treballadors jubilats del metro que han estat exposats a l'amiant tenen càncer de pulmó . Des de l'inici de la crisi de l'amiant els sindicats havien insistit en la necessitat de fer passar l'examen mèdic als exempleats de l'empresa i amb els primers resultats a la mà, les fonts del comitè d'empresa consultades peres mostren pessimistes.Fins ara s'han realitat exàmens mèdics a 46 jubilats i les fonts del comitè consideren que tres casos de càncer representen un percentatge rellevant. En dos dels casos, els exempleats ja havien estat diagnosticats de càncer, tot i que no s'havia fet públic, mentre que el tercer extreballador ha estat conscient de la seva patologia després de passar la revisió mèdica.Les darreres informacions fetes públiques per l'empresa coincideixen amb la presentació de l'acord de govern a Barcelona . El cartipàs estableix que Rosa Alarcón (PSC) serà la nova regidora de Mobilitat i, en conseqüència, assumirà la presidència de TMB en substitució de Mercedes Vidal.Els sindicats van renunciar a convocar noves vagues i van apostar per donar cent dies de gràcia al nou executiu local, que caduquen el 15 de setembre. Fins aleshores, mantenen sobre la taula la petició de cessament del conseller delegat de TMB, Enric Cañas, que ara haurà d'entomar Alarcón. La publicació de les darreres dades sobre les afectacions de l'amiant al metro no ajudaran la nova regidora a estrenar-se en el càrrec amb bon peu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor