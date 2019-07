​El Govern manté que no destinarà «ni un sol euro públic» als terrenys del Hard Rock de Vila-seca i Salou

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha insistit aquest dimecres que la Generalitat no destinarà "ni un sol euro públic" a adquirir els terrenys del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, on s'hi preveu ubicar el Hard Rock Entertainment World, perquè "és una operació entre privats". Ho ha dit en resposta a una pregunta d'ERC a la sessió de control del Parlament.Aragonès també ha garantit que la Generalitat tampoc es farà responsable d'hipotètiques reclamacions pel canvi del valor del sòl: "Els diners públics són per una altra cosa". El vicepresident ha lloat el projecte antigament conegut com a BCN World per l'"impacte positiu" que pot tenir al Camp de Tarragona, on creu que pot fer de "complement" de l'oferta de la Costa Daurada.

