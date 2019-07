Un mort i dos ferits en un accident a l'AP-7

#AP7 cortada por un accidente entre Reus y Tarragona -> Barcelona

Última sda. 34 – Reus pic.twitter.com/IsctLbO7jQ — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 10 de julio de 2019

ℹ Es fan desviaments per la sortida de Reus https://t.co/HiQqVyLEFn — Trànsit (@transit) 10 de julio de 2019

Un persona ha mort aquest dimecres en un accident de trànsit al punt quilomètric 251 de l'AP-7 a Constantí, en sentit nord. Segons el Servei Català de Trànsit, l'avís s'ha rebut a les 17.42 h. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió amb almenys dos turismes implicats. Com a conseqüència de l'accident, hi ha una víctima mortal i dues persones més han resultat ferides, segons les primeres informacions.Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a l'afectació viària, l'AP-7 es troba tallada en el punt del sinistre en direcció Barcelona. El trànsit es desvia per la sortida de Reus.Trànsit apunta que amb aquesta víctima ja són 83 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

