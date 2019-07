ERC i JxCat demanen que Borrell comparegui al Congrés per l'espionatge a les delegacions catalanes

Els grups al Congrés d'ERC i de JxCat han registrat aquest dimecres conjuntament una petició de compareixença del ministre d'Afers Exteriors, Josep Maria Borrell, perquè doni explicacions sobre els espionatges als delegats de la Generalitat a l'exterior, així com al propi conseller Alfred Bosch.El cas d'espionatge el van revelar dimarts al vespre TV3 i Eldiario.es , a partir de la documentació aportada per l'Advocacia de l'Estat en la demanda que va interposar perquè el TSJC tanqui tres de les delegacions catalanes a l'exterior. Aquest dimecres, el Govern ha demanat la dimissió de Borrell per aquests fets.

Petició de compareixença de Josep Borrell by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor