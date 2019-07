​Els Concerts d'Estiu al Recinte Modernista de Sant Pau, l'alternativa per als dijous de juliol

Els Concerts d'Estiu al Recinte Modernista de Sant Pau són una de les millors alternatives per gaudir dels dijous de juliol a Barcelona. Després de l'estrena amb Dani Nel·lo, serà el torn del brasiler Marcos Valle . Gerard Quintana i Clara Peya completaran el cicle. Totes les actuacions són a les 21.00 als jardins del Recinte Modernista de l'antic hospital de Sant Pau. Les entrades costen 18 euros però n'hi ha de reduïdes a 14,40 euros –Amics del Recinte, Club Vanguardia, Carnet BCN Cultural, Carnet d'Usuaris de la Xarxa de Biblioteques, Club TR3SC, Socis d'Òmnium Cultural, Titulars de la targeta RACC Màster-. A més, és gratuït per als menors de 12 anys. L'obertura de portes està prevista per a les 20.00, fet que permet gaudir del conjunt modernista projectat per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner.Els diggers de música brasilera l’adoren. Des que va gravar música per primera vegada, l’any 1963, Marcos Valle no ha deixat de produir rare grooves, ritmes exòtics, samba, bossa, rock, funk, disco i psicodèlia. Ja fa temps que Valle ha deixat de ser un secret compartit entre col·leccionistes. El seu univers sonor, ple d’entusiasme, és compartit per públics de diferents edats i se'n podrà gaudir aquest dijous 11 de juliol al Recinte Modernista de Sant Pau El cicle continuarà amb les actuacions de dos dels músics catalans de major prestigui: Gerard Quintana (18 de juliol) i Clara Peya (25 de juliol).

