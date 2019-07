TMB eleva a 27 els treballadors del metro afectats per l'amiant

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ja reconeix 27 casos de treballadors del metro afectats per l'amiant. L'empresa ha fet pública la dada aquest dimecres. Fins ara l'empresa tenia comptabilitzats 25 casos, amb la qual cosa el registre suma dos nous empleats.Del total de casos, 24 són d’engruiximents pleurals, 2 de plaques pleurals no calcificades i 1 de placa pleural calcificada. L'empresa insisteix que cap d’aquestes afeccions es pot considerar una patologia greu i no ha requerit tractament mèdic, només s’ha recomanat un control periòdic més freqüent dins del programa de vigilància. Cap d'aquestes patologies tampoc figura al quadre de malalties professionals establert per llei.Sí que hi ha hagut diagnòstic de malaltia professional en el cas d'un treballador de l'àrea de manteniment i projectes que estava en situació d'incapacitat temporal i en observació. La diagnosi obre la porta a la possibilitat que el treballador pugui sol·licitar per via judicial indemnitzacions, incapacitat o trasllat del lloc de treball. TMB, però, insisteix que el resultat dels exàmens mèdics no implica necessàriament que la patologia hagi estat causada per l'exposició a l'amiant.Fins a l'1 de juliol, de les 1.064 persones que han estat cridades per sotmetre's a la visita mèdica ja l’havien passat 976, cosa que equival al 92%.Primers resultats de les revisions mèdiques fetes a 46 extreballadors del metro de Barcelona que, segons Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), van estar exposats a l'amiant durant la seva etapa a l'empresa. D'aquests, tres pateixen càncer broncopulmonar, segons ha confirmat TMB aSegons ha informat l'empresa, dos dels jubilats ja havien estat diagnosticats abans de sotmetre's a la revisió mèdica, mentre que el tercer n'ha estat coneixedor durant aquest procés.Els tres casos se sumen al d'un quart extreballador de TMB, Ignasi Torrent, que ja ha denunciat a TMB a causa del càncer de pulmó que pateix. L'objectiu de Torrent és que la justícia reconegui com a malaltia professional la seva patologia, la qual cosa obriria la porta a rebre indemnitzacions pel dany causat.Per ara, tant en el cas de Torrent, que està judicialitzat, i en els altres tres fets públics aquest dimecres, TMB insisteix que encara no està demostrat que les malalties que pateixen els extreballadors siguin conseqüència directa de l'exposició a l'amiant.

