El Parlament investigarà els abusos sexuals a infants per evitar un nou cas Maristes

El plenari del Parlament ha aprovat tirar endavant dues comissions centrades en evitar i afrontar els abusos sexuals que pateixen els infants, específicament en el cas d'una d'elles, que aquests es produeixin en centres escolars. D’aquesta manera, l'òrgan legislatiu català planta cara a aquesta problemàtica, i ho fa mostrant la unitat d’acció de gairebé tots els grups, per tal d'evitar situacions com les que es van viure en el cas Maristes o, més recentment, amb l'agressió d'un jove de 18 anys a un nadó de 13 mesos. Per 120 vots favor i vuit abstencions s’ha decidit impulsar una comissió d’investigació sobre casos de violència sexual en escoles, i per unanimitat una comissió d’estudi més general en cas d’abusos sexuals a infants.



"El tema no vol soroll, vol una comissió d’estudi". Així ho ha afirmat el diputat de Junts per Catalunya (JxCat), Lluís Font, que ha demanat respecte per les víctimes. De fet, ha cridat a reflexionar sobre la complexitat de l'eradicació dels abusos sexuals. "No hi ha una recepta universal, no hi ha països que ho hagin eradicat amb fórmules, no hi ha camins de solució i alternatives", ha assegurat. Tot i això, ha afirmat que cal posar les bases i donar eines per afrontar la prevenció i, en cas que les agressions es produeixin, s'han de fixar protocols que ajudin a continuar amb la vida.

Najat Driouech, diputada d'ERC, ha considerat les dues comissions serviran per "donar resposta" a un problema social que afecta una de cada cinc persones, i que deixa "conseqüències de per vida". La republicana, de la mateixa manera que ho han fet també altres grups parlamentaris, ha denunciat l'abús a un menor de 13 mesos. Ara bé, des del seu punt de vista, el Parlament també ha de treballar perquè les resolucions de les comissions siguin "eines útils", i que aquestes no es converteixin en un "circ o un xou populista".Per a Ciutadans, és d'urgent necessitat la posada en marxa de les comissions perquè "els nens i nenes han de ser el primer". La diputada Elisabeth Valencia ha assegurat que, en aquest camí, "Cs arribarà fins al final" per frenar les agressions, tot i que no s'ha estat de criticar la manca de "responsabilitat" del Govern i dels grups independentistes, que durant els últims anys, ha dit, han bloquejat totes les iniciatives legislatives que el partit taronja ha intentat propulsar.

Segons el diputat Raül Moreno, del PSC, les comissions serviran per "analitzar de forma rigorosa" allò que ja es fa i allò que cal fer. I malgrat que els socialistes haguessin preferit conjuminar-ho tot en una única comissió, ha dit, veuen positiu propulsar una mirada endavant, sobretot per coordinar la prevenció.

Precisament la prevenció és un dels factors imprescindibles per acabar amb les agressions sexuals contra els infants, ha afegit la diputada de Catalunya en Comú Marta Ribas, que ha posat sobre la taula, també, la necessitat d'un abordatge transversal dels casos, una sistematització de la recollida de dades, formació de professionals, coordinació de protocols i exigir el seu compliment obligatori. Per a Ribas, però, el Parlament hauria de donar un pas més, ja que l'estudi ja s'ha realitzat des de diversos àmbits. "Aquest Parlament ha de col•laborar en empènyer, trencar silencis i acabar amb la inacció", ha destacat. I per això, ha dit, posarà tot el seu empeny en investigar i demanar responsabilitats en els casos denunciats en centres escolars perquè "de justícia només n'hi ha hagut en uns quants casos dels Maristes". Per aquest motiu, ha justificat, els comuns s'han abstingut en la comissió d'estudi, i han donat suport per a la d'investigació dins l'àmbit escolar.



El punt de mira sobre l'escola religiosa



El diputat de la CUP, Carles Riera, ha justificat el vot favorable del seu partit en el sentit positiu de les comissions, tot i que ha posat èmfasi en la investigació de casos de violència sexual en centres escolars. "La comissió hauria de ser sobre centres religiosos, tot i que a alguns grups parlamentaris això no els semblava oportú", ha lamentat. Sigui com sigui, però, el cupaire ha vist amb bons ulls les dues iniciatives. En primer lloc, perquè seguir la investigació sempre és "útil" –encara que sigui en el terreny teòric, ha dit-, però també perquè Catalunya ha d'avançar cap a la "justícia i la reparació".

"Evidentment que han existit abusos en centres religiosos, però també en centres públics, de menors tutelats de la Generalitat, i també fora de l'ambient estrictament escolar", ha prosseguit a continuació el diputat del PP Daniel Serra. Segons ha assegurat, el PP està a favor de les comissions, sempre que aquestes no es converteixin en "tribunals paral·lels". "No pot ser una causa generalitzada en l'escola religiosa", ha repetit, i ha demanat "no caure en el reduccionisme més simple".

