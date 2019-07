La dansa de l'Esbart Joaquim Ruyra estrena el Festival Comte Arnau de Sant Joan de les Abadesses

El Comte Arnau és una figura clau al Ripollès. I Sant Joan de les Abadesses fa 24 anys que li dedica un festival on la música, el teatre i la dansa posen en valor el mite i altres històries.



Enguany el festival compta per primera vegada amb la participació de l'Esbart Joaquim Ruyra de Blanes. Tornar a casa es podrà veure aquest dissabte 12 de juliol (22.00) en el marc incomparable del claustre del monestir.



L'Esbart Joaquim Ruyra, en el seu 55è aniversari, presenta aquest espectacle que posa en escena com la comunitat ha utilitzat els referents religiosos i pagans, i els ha assumit per crear la seva particular forma d'expressió. Una proposta plena d'elements que han marcat la nostra tradició i han sobreviscut el pas dels anys i les modes. Tot plegat, parlant, intercanviant, cantant, compartint melodies, estètiques i dansant.



El següent espectacle del festival, després del de l'Esbart Joaquim Ruyra, serà el concert de L'Últim Indi, el nou projecte d'Eduard Costa, excomponent d'Els Amics de les Arts, el dissabte 20 de juliol. També passaran per Sant Joan de les Abadesses els espectacles de Roger Andorrà i Arnau Tordera.



A continuació, totes les propostes del festival de Sant Joan de les Abadesses.

