Valls es felicita pel nou govern de Barcelona i perquè s'ha complert la seva «condició»

1- Barcelona pel Canvi acull positivament el pacte de govern municipal signat entre el PSC i BeC. Es compleix així la condició plantejada en el vot d'investidura d'Ada Colau per evitar un alcalde separatista.#Barcelona #BCN — Valls BCN 2019 (@VallsBCN_2019) 10 de juliol de 2019

Ada Colau i Jaume Collboni ja han tancat el nou cartipàs municipal , tres setmanes després del ple d'investidura. Els comuns assumiran carpetes rellevants com les d'urbanisme, habitatge, polítiques socials i cultura. Els socialistes, per la seva banda, tindran Collboni com a primer tinent d'alcalde i s'encarregaran de seguretat i promoció econòmica.Aquest mateix dimarts a la tarda, Manuel Valls s'ha mostrat satisfet per la nova distribució de càrrecs de l'executiu municipal. En un fil de piulades, l'exprimer ministre francès es felicita per l'acord i celebra que s'hagi complert la seva "condició" per permetre la investidura de Colau. L'exigència, que va ser avançada per NacióDigital, consistia en un acord de govern previ entre comuns i socialistes.Valls considera que el pacte és "necessari i raonable" i reclama que, a partir d'ara, sigui "sobretot, operatiu". El líder de Barcelona pel Canvi, que compta només amb tres cadires al ple de l'Ajuntament des del divorci amb Ciutadans, assegura que exercirà "una oposició lleial i responsable".La distribució de funcions s'ha ajustat a les intencions dels dos partits. El repartiment de càrrecs no seguirà un model clàssic, sinó transversal i amb responsabilitats compartides entre els dos partits, defugint l'estructura tradicional de grans àrees. El govern municipal comptarà amb quatre tinents d'alcaldia: Jaume Collboni, Janet Sanz, Laia Bonet i Joan Subirats.Colau tenia clar que volia retenir l'àrea d'urbanisme, que pilotarà Janet Sanz -en campanya ja va deixar clar quin era el seu pla per aplicar una mobilitat més sostenible, transformar zones de la ciutat i incrementar l'habitatge a preu assequible-, així com era previsible que Joan Subirats mantingués ascendent sobre l'àrea de Cultura, que ja havia pilotat i té vinculació amb les polítiques educatives. Lucía Martín, retornada de Madrid i propera a Colau, assumirà la carpeta d'habitatge: els comuns entenen que en aquest segon mandat recolliran els fruits de la planificació feta en els darrers quatre anys.Al seu torn, Collboni ha aconseguit que la carpeta de seguretat -de la qual en va fer bandera en campanya- passi a mans socialistes. Albert Batlle, exdirector dels Mossos d'Esquadra en governs amb presidència convergent, serà l'encarregat de pilotar-la. I el mateix Collboni assumirà les màximes responsabilitats en economia.L'entesa també implica el repartiment dels deu districtes. Aquesta distribució es farà al 50%, cinc per a Barcelona en Comú i cinc més per al PSC, amb una lleugera correlació en relació al repartiment de forces al consistori, on els comuns tenen deu regidors i els socialistes en sumen vuit. Després de tancar l'acord del cartipàs, les dues formacions traslladaran el pacte a les seves bases. En el cas del partit de Colau, serà la segona consulta amb la militància en el darrer mes. Abans del ple d'investidura ja en va celebrar una per avalar la candidatura a l'alcaldia, avalada per les bases tot i la necessitat de comptar amb els vots de Manuel Valls.El ple del cartipàs del 16 de juliol certificarà un altre govern entre comuns i socialistes. En el darrer mandat, Colau va trencar relacions amb la formació de Collboni pel suport implícit del PSC a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, i el PSC va passar a l'oposició. Aquella distància que separava els dos espais polítics -i que es va fer més visible després del trencament del govern municipals- sembla haver-se resolt després dels últims comicis. Els comuns van preferir una aliança amb el PSC en lloc d'un pacte amb ERC per poder retenir l'alcaldia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor