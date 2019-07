Suspès cautelarment el mínim de 60 minuts d'antelació per contractar Uber i Cabify a Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès cautelarment el punt cabdal del nou reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que regula els vehicles amb llicència VTC -la que usen Cabify i Uber-, el mínim de 60 minuts en la precontractació del servei.L'ens metropolità va ampliar fins a aquests 60 minuts el mínim de 15 que havia fixat prèviament el Govern, en un decret que va posar fi a les llargues vagues del taxi dels darrers mesos. Aquest reglament de l'AMB havia d'entrar en vigor el proper dilluns, i va ser recorregut davant el TSJC per entitats del sector de les VTC.El sector del taxi havia demanat insistentment una limitació d'aquest tipus a l'hora de contractar vehicles VTC, amb l'objectiu que no representessin una competència directa amb els taxis, que es poden contractar al moment.El sindicat Élite Taxi estudia recórrer la decisió, tot i que ha cridat també a la calma els seus associats, en precisar que, tot i que se suspèn el punt més important de la normativa, "hi ha moltes mesures" que segueixen vigents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor