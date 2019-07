FOTOS Una cigonya mor escanyada per un plàstic al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Una cigonya ha mort en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Girona) en escanyar-se amb una bossa de plàstic. L'animal s'ha ofegat amb els filaments i ha quedat penjant al costat del seu niu. Ho ha explicat en una publicació a les xarxes socials el parc, que ha lamentat que una vegada més el "comportament descurat i irresponsable" de les persones ha causat la mort d'un animal.El parc ha criticat amb força que hi ha persones que llencen brossa sense consciència i obliden materials que es converteixen en una trampa mortal per als animals. Aquests troben plàstics, de tacte gomós i que semblen menjar, i els ingereixen directament, fet que els obstrueix l'aparell digestiu, amb conseqüències catastròfiques.A vegades són restes de fils escampats pels camps que els ocells pugen als nius per a fer-los més còmodes, i es converteixen en trampes que s'enreden a les seves potes i els produeixen gangrenes."Igual que aquesta cigonya, hi ha altres animals que habiten el parc i que resulten afectats per elements que procedeixen de molta distància de l'entorn natural, mentre que uns altres queden afectats per restes de materials en entorns urbans", ha assenyalat el parc natural en la mateixa publicació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor