Vox expulsa el cap de llista a Reus

Vox ha expulsat Jordi Ferré, el que havia estat cap de llista de la formació d'extrema dreta en les darreres eleccions municipals a l'Ajuntament de Reus. Va ser també qui va denunciar a la justícia la fórmula amb la qual els tres regidors de la CUP van prometre el càrrec i que va fer que el jutge obligués a repetir l'acte d'acatament de la Constitució i la posterior votació d'investidura de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer.Vox ha assegurat a través d'un comunicat que des del mes de juny Ferré no té cap càrrec ni tasca dins el partit per la seva "continuada deslleialtat, incompliment de funcions i greu indisciplina".El partit ha assegurat que Ferré ha usat "informes confidencials" i "documents desenvolupats pels nostres serveis jurídics de forma deslleial i poc professional per a ús propi". Ferré també era el vicesecretari de comunicació de Vox a la demarcació de Tarragona i havia ocupat el cinquè lloc de la candidatura a les darreres eleccions generals del passat 28 d'abril. El càrrec de vicesecretari de comunicació l'ha assumit Isaac López, que fa uns anys havia estat assessor de comunicació del Partit Popular de Salou.

