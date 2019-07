Reoberta la línia R3 al Ripollès on aquest dimarts a la nit ha descarrilat un tren

#INFO S'ha restablert la circulació de trens a la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Els horaris en aquest tram aniran normalitzant-se de manera progressiva. — Rodalies Catalunya (@rodalies) 10 de juliol de 2019

La línia de la R3 al Ripollès, entre Ribes de Freser i Puigcerdà, s'ha reobert aquest dimecres poc després de dos quarts de tres de la tarda. Dimarts a la nit un tren va descarrilar, provocant dos ferits lleus per ansietat, que va ser atesos in situ. Renfe informa que el servei en el tram afectat s'anirà normalitzant amb el pas de les hores "de forma progressiva".Finalment eren 38 persones les que viatjaven en el comboi comptant-hi el conductor. Els fets han tingut lloc poc després de les nou de la nit quan, possiblement per un despreniment de roques -segons la hipòtesi que barallen els serveis d’emergència-, el comboi de la línia R3 que es dirigia a Puigcerdà ha descarrilat uns dos quilòmetres més amunt de l’estació de Toses, en sentit Puigcerdà, segons informa Renfe. La companyia iniciarà aquest matí la investigació dels fets.Els afectats han pogut romandre dins del comboi accidentat fins a l'arribada de l’altre tren, on hi havia efectius dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que els han ajudat en les tasques d'evacuació fins a l'estació de Toses. Allà els esperaven sis taxis, activats per Renfe i Adif, per portar-los fins a la seva destinació.

