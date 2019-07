Joves independentistes declaren al jutjat per unes agressions fingides per ultres

☀️Bon dia | Quatre independentistes entre ells tres militants de @LaForja_Jovent i de @Poble_Lliure encausats per plantar cara a la ultradreta a #SantPol.



👥Concentració de suport:

📌Dijous 11 juliol, Jutjats d’Arenys

🕰9:00h



❌Ser independentista no és delicte! pic.twitter.com/qwGPVYS9Fr — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) 9 de juliol de 2019

Quatre joves independentistes declararan aquest dijous al jutjat d'Arenys de Mar per unes suposades agressions a uns ultres el passat 18 de febrer que, segons els vídeos dels ara investigats , van ser simulades. En aquella gravació, es pot veure com una dona amb la cara tapada cridava sola mentre demanava que no se la toqués, malgrat que ningú no intentava fer-ho.Els ultres, segons el comunicat dels quatre joves, eren membres del grup autoanomenat Segadors del Maresme, que es dedicava a arrencar llaços grocs dels carrers. L'expedient de la investigació de la Policia Nacional espanyola per un suposat cas de delictes d'odi i de lesions incorporaria articles d'opinió sobre el procés, tuits, una fotografia amb Arnaldo Otegi o la referències a la militància a La Forja i Poble Lliure de tres dels independentistes.Segons denuncien, "volen fer creure que són víctimes quan en realitat són els culpables de desenes d'agressions i centenars d'amenaces", entre les quals les que haurien rebut els ara investigats. "El sistema jurídic i policial de l'Espanya del 78 empara l'activitat de l'ultra dreta espanyolista a la vegada que persegueix la dissidència que qüestiona la legitimitat del règim i està decidida a avançar cap a la ruptura democràtica amb l'Estat", lamenten.Per això, diverses organitzacions han convocat una concentració aquest dijous al matí, davant del jutjat d'Arenys de Mar, per donar suport al Biel, el David, el Ferran i el Pol, els quatre joves independentistes. En el manifest de suport també es critica "la cobertura ideològica de partits unionistes com Cs i Vox, el blanqueig dels mitjans de comunicació i la permissivitat -quan no connviència- d'alguns cossos policials" amb els grups ultres que, sobretot fa uns mesos, arrencaven simbologia groga i en suport als presos amb actitud agressiva.

