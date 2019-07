Terribas renova per una temporada a «El Matí de Catalunya Ràdio»

Mònica Terribas seguirà com a mínim un any més al capdavant d'El Matí de Catalunya Ràdio, segons ha avançat aquest dimecres el diari Ara . Segons aquesta informació,la periodista anunciarà ella mateixa la renovació del seu contracte aquest divendres a les 12 del migdia.Terribas fa set temporades que dirigeix i condueix l'espai líder de l'emissora pública, és absent del programa des del juny, per qüestions personals El programa ha millorat resultats d'audiència aquesta temporada, i ha retallat distàncies respecte a l'espai líder dels matins a Catalunya, El Món a RAC1, de Jordi Basté.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor