El Saló del Manga es transforma en Manga Barcelona

Cartell del Manga BCN 2019 Foto: ACN

El Saló del Manga perdrà el seu nom en la 25a edició del certamen i a partir d'ara es dirà Manga Barcelona. A l’estela del també renovat Còmic Barcelona, la cita amb el món del manga, l’anime i la cultura japonesa estrena nom i logo en una edició que se celebrarà del 31 d’octubre al 3 de novembre, novament a la Fira Montjuïc.En aquest any d’aniversari, es posarà l’accent en la participació dels assistents, amb noves activitats com els concursos Manga Barcelona Quest i Otaquiz (per "coronar" aquell que més sàpiga de la cultura otaku).Una gran exposició repassarà els 25 anys del saló, que aquest dimecres ha anunciat ja els primers visitants il·lustres que rebrà. D’una banda, els mangakas (dibuixants de manga) Aushi Ohkubo, Mizuho Kusanagi, i de l’altra el grup japonès femení de garage rock The 5.6.7.8’s, que es va fer mundialment conegut per la seva aparició al film de Quentin Tarantino Kill Bill 1.

