La Pegatina, Oques Grasses i Zoo, caps de cartell de l'Acústica 2019

El Festival Acústica de l'any passat va aconseguir batre rècord en assistència Foto: Borja Balsera

Amb més de 108.000 espectadors la passada edició, el Festival Acústica de Figueres torna el 29 d’agost apostant fort pels artistes catalans, tant els més consolidats com els emergents. Grups com La Pegatina, Oques Grasses, Buhos o Zoo seran alguns dels protagonistes d’aquesta 18a edició durant els quatre dies en què se celebra el festival. Però no seran els únics. S'aposta també per veus femenines com Suu, artista revelació d’enguany i influencer a les xarxes, que posarà a ballar a tots els assistents. També ho faran les Balkan Paradise Orchestra, un grup de dones valentes que dia a dia estan augmentant en ressò.El festival, només superat en nombre d’assistents a Catalunya pel Primavera Sound i el Sónar, aposta de manera decidida per la música urbana que, segons ha apuntat Xavi Pascual, director del festival, “aquest any s’ha transversalitzat”. Lildami, que va participar en la darrera edició i enguany inaugurarà l’escenari principal el dijous, és el nom més destacable de la cita del 2019 en aquest gènere. També sonen fort JazzWoman, Lauren Nine i El Tornado.Els clàssics, també destacats en el cartell, es materialitzaran en les actuacions de Fangoria, Elèctrica Dharma i Delafé. Pel que fa al pop, destaquen Dorian, que tocarà per primer cop al festival, i els cantautors Ramon Mirabet, Clara Peya i Pavvla. L’objectiu de revisar els sons més populars de l’any es materialitzarà amb el grup tribut Momo, que posarà la banda sonora de la mítica banda Queen a l’escenari. Finalment, els assistents també podran gaudir de la jove cantautora Sandra Bautista, guanyadora del concurs de l’edició passada Sona9.Pascual ha explicat, en la presentació del cartell aquest dimecres a la Fàbrica Estrella Damm, que el festival busca “que si algú no té idea de què està passant en el panorama musica català vingui quatre dies a l’Acústica i sàpiga que és el que està sonant”. S’incideix molt, per tant, en els grups que lideren l’escena musical catalana.Una gran aposta que porta reproduint l’Acústica durant vuit edicions és l’Acustiqueta. Es tracta d’un espai diürn dedicat als més petits i que té programats els concerts d’El Pot Petit, Dàmaris Gelabert, Orquestra Di-versiones i Heavy per Xics. Paral·lelament a la música, el festival també comptarà amb dues zones gastronòmiques, un mercat de joves dissenyadors que exposaran les seves col·leccions i múltiples activitats artístiques i culturals més.

