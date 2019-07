Aquests són els sis tinents d'alcalde del nou govern municipal de Barcelona

El nou govern de Barcelona fruit del pacte entre Barcelona en Comú i el PSC tindrà sis tinences d'alcaldia, repartides a parts iguals entre els dos partits. El primer màxim representant per darrere de l'alcaldessa, Ada Colau, serà Jaume Collboni, amb la primera tinença d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda. Janet Sanz (BComú) serà la tercera tinent d'alcaldia i es farà càrrec de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. El tercer esglaó serà per a la socialista Laia Bonet, que assumirà les responsabilitats en Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana.La quarta tinença serà per la regidora dels comuns Laura Pérez, que estarà al capdavant de l'àrea de Drets Socials i Feminismes. El socialista Albert Batlle serà el cinquè tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, i Joan Subirats de Barcelona en Comú, serà tinent de l'àrea de Cultura,Colau i Collboni han comparegut aquest dimecres al migdia a l'Ajuntament per desgranar el pacte de govern i tots dos han coincidit a l'hora d'assenyalar la necessitat de "reforçar" l'àrea de seguretat. En l'anterior mandat, l'alcaldessa va assumir directament les competències en la matèria però el PSC va posar com a condició la creació d'una regidoria. Finalment, l'exdirector dels Mossos Albert Batlle assumirà les regnes de la seguretat a la ciutat a través de la cinquena tinença d'alcaldia.El líder del PSC a Barcelona ha defensat la creació de la tinença i ha marcat l'objectiu de treballar també per la "convivència". Des de la incorporació de Batlle a les files socialistes, Collboni sempre ha reivindicat que l'Ajuntament disposés d'una àrea dedicada a la seguretat i al civisme.Els màxims representants de comuns i el PSC s'han esforçat a defensar l'estabilitat i la cohesió del nou govern, així com el seu perfil d'esquerres i progressista. "Serà dels més amplis i estables dels darrers tres mandats", ha afirmat Colau. "No serà un govern de dos partits sinó un únic govern", ha afegit.Collboni ha parlat d'una "nova etapa" i ha fet referència a la "corresponsabilitat" que hauran de tenir les dues formacions i tant ell com Colau s'han compromès a tenir la "mà estesa" amb la resta d'administracions del país i amb l'oposició. Aquest dimarts, ERC, JxCat, Ciutadans i el PP, que sumen majoria absoluta al ple, van avisar que tombarien l'acord de cartipàs si no satisfeia les seves exigències. Entre altres, els quatre partits reclamen el 40% dels assessors de l'Ajuntament i les presidències de districtes i comissions.L'emergència climàtica, el creixement econòmic inclusiu, la lluita contra les desigualtats, l'atracció d'activitat econòmica i el reforç de la seguretat apareixen com a full de ruta del nou govern, alhora que el conflicte polític català i la resposta a la repressió apareix com a principal punt de discrepància entre les dues forces.Collboni ha reivindicat un cop més un govern que no "subordini" Barcelona al procés, mentre que Colau ha admès les diferències entre tots dos i ha assegurat que Barcelona en Comú i el PSC mantindran la seva "pròpia posició" respectant la del seu soci. "És un acord centrat en la ciutat", ha dit.El primer exemple del desacord s'ha fet evident en la compareixença d'aquest dimecres. Collboni ha expressat el seu desacord amb el fet que el llaç groc en solidaritat amb els presos polítics pengi del balcó de l'Ajuntament, però ell i Colau han recordat que la decisió és competència de la junta de portaveus.El nou cartipàs defineix un govern paritari pel que fa al repartiment de càrrecs entre els partits i amb la figura del regidor de Barcelona en Comú Jordi Martí com a home fort de l'executiu. Martí, amb passat al PSC, assumirà la regidoria de Presidència i Pla de Barris i la de Pressupost i, a més, coordinarà l'acció de govern.Barcelona en Comú també es queda amb la regidoria d'Emergència Climàtica (Eloi Badia), Habitatge (Lucía Martín), Salut (Gemma Tarafa), Ciutadania i Participació (Marc Serra) i Memòria Democràtica (Jordi Rabassa).Els socialistes assumeixen Comerç (Montserrat Ballarín), Turisme (Xavier Marcé), Mobilitat (Rosa Alarcón) i Infància i Joventut (Marga Marí-Klose). Pel que fa al repartiment de districtes, cada formació en presidirà cinc.

