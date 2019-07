Els acusats d'intentar segrestar una nena de 8 anys al Montsià eludeixen la presó

La sala de vistes de l'Audiència de Tarragonaamb un dels acusats al fons, desafiant, i mossos en primer terme Foto: ACN / N. Torres

El judici previst a l’Audiència de Tarragona contra dos joves acusats d’un intent de segrest d’una nena de 8 anys a Sant Carles de la Ràpita al novembre del 2018 ha acabat amb acord de conformitat de les parts pel qual els dos acusats eludeixen la presóEls advocats defensors, en absència d'acusació particular, han pactat amb la fiscalia una rebaixa de les penes per sota dels dos anys i n'han demanat la suspensió. Els nois, que s’enfrontaven a 8 anys de presó, han acabat condemnats a una pena d’1 any i 8 mesos per la temptativa de de detenció il·legal i 2 anys per tinença il·lícita d’armes. Tots dos es trobaven en presó preventiva des del novembre. Tampoc podran apropar-se a la menor a una distància de menys de 500 metres ni mantenir-hi cap contacte.Els joves, que són amics i tenen antecedents per fets menors, han reconegut i acatat la sentència condemnatòria al banc dels acusats de la secció segona de l’Audiència de Tarragona, on aquest dimecres s’havia de celebrar el judici oral. Finalment hi ha hagut conformitat que els evita ingressar a la presó. En el judici també havien de declarar quatre testimonis que van presenciar els fets.Segons l’escrit del fiscal, els acusats van intentar segrestar la nena quan anava a l’escola, acompanyada de la mare. Un dels acusats va sortir d’un vehicle, conduït per l’altre acusat, i va estirar la menor amb força per fer-la entrar al cotxe. Una tercera persona que passava per allí ho va impedir. L’altre acusat va acabar sortint del vehicle per retenir la mare, però va aparèixer un altre testimoni i agents de la Policia Local a socórrer-la. Els acusats van fugir amb el cotxe i posteriorment van ser interceptats i detinguts. Dins del vehicle hi havia una pistola, de la qual els nois no en tenien permís de tinença.Un dels advocats defensors ha explicat a l’ACN que els acusats i la família de la menor es coneixen entre ells, però que no els uneixen ni vincles familiars ni temes pendents de drogues. El lletrat ha remarcat que el seu client no és "cap professional" i aplaudeix la rebaixa de la pena per l’intent de segrest en dos graus -inicialment penat en 5 anys i mesos de presó i, finalment, en 1 any i 8 mesos.

