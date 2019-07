Alcaldes del Ripollès denuncien la «deixadesa» i falta de manteniment a l'R3

S'ha habilitat transport per cobrir el servei Foto: ACN

Tècnics de Renfe, treballant per encarrilar el tren Foto: ACN

Indignació a la comarca del Ripollès després que ahir al vespre descarrilés un tren de la línia R3 de Rodalies dins un túnel de Toses sense causar ferits.La circulació de trens ha estat tallada fins a les 14:50 hores d'aquest dimecres entre Puigcerdà i Ribes de Freser i Adif haurà d'avaluar els danys causats en la infraestructura abans de decidir quan es pot restablir el servei ferroviari. Mentrestant hi ha un servei alternatiu per carretera entre Ribers de Freser i Puigcerdà.Alcaldes de la zona i el Consell Comarcal del Ripollès han denunciat aquest matí que aquest incident evidencia un cop més la "deixadesa" i la falta de manteniment de l'Estat en una línia que per a la comarca és "prioritària" i estratègica.El vicepresident en funcions de l'ens comarcal, Josep Coma, ha afirmat que "fa molts anys que portem denunciant la falta de manteniment, les inversions mínimes i l'estat total de deixadesa d'estacions i vies", i lamenta que ni el Ministeri de Foment ni Adif hagin comunicat encara al territori les possibles causes i quan es preveu que es pugui resoldre la incidència. Coma ha afegit que "si són incapaços de la gestió i manteniment de les vies i de comunicar el que ha passat, que facin el traspàs del finançament i de les infraestructures a la Generalitat i a Ferrocarrils de la Generalitat".Altres representants del Ripollès també han volgut expressar la indignació del territori per la falta d'inversió. En aquest sentit, l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Santjaume, ha posat l'accent en la seguretat d'una línia que per a la comarca és "prioritària" i un eix indispensable per la connexió del territori amb l'àmbit metropolità, la Cerdanya i amb França. Segons l'alcaldessa, "és una línia centenària però no es pot convertir en una línia precària i perillosa" com assegura que ja és per la falta d'inversions.Per la seva banda, l'alcaldessa accidental de Campdevànol, Blanca Sánchez, ha afirmat que és una línia "completament oblidada" per la política estatal i ha recordat que en el cas del seu municipi no tenen ni estació, només un baixador, i ha afegit que "abans que hi pugui haver un accident més gran s'hi ha de posar mà".Els representants locals han lamentat també que cap representant del Ministeri de Foment ni Adif s'hagin posat en contacte amb els ajuntaments i consell comarcal per exposar les possibles causes i detallar quan es podrà restablir el servei.Des de la Generalitat, en canvi, asseguren que tant el conseller de Territori com el president de Ferrocarrils de la Generalitat, així com del Departament d'Interior, es van posar en contacte amb l'alcalde de Toses ahir a la nit per seguir de prop la situació.En aquest sentit, representants del territori han reclamat un cop més el traspàs de la línia a la Generalitat. L'alcaldessa de Ribes, a més, ha recordat que "no hi ha color" si es compara amb el manteniment de les vies i el servei que Ferrocarrils està duent a terme amb el tren cremallera de Núria que passa pel seu municipi.El tren accidentat era l'últim que feia parada a Puigcerdà des de Ribes de Freser. L'alcaldessa d'aquest últim municipi ha explicat que van rebre un missatge al mòbil del Centre superior de coordinació i informació de l'estructura de Protecció Civil de Catalunya poc abans de tres quarts d'onze de la nit on s'informava del descarrilament i de l'activació del dispositiu de rescat dels passatgers, que van poder sortir del túnel al cap de tres hores.Aquest tram de línia entre Ribes de Freser i Puigcerdà té una mitjana de 525 passatgers diaris. Renfe ofereix des de primera hora del matí autobusos i taxis que garanteixen el servei entre els dos municipis per tal de cobrir el trajecte de la R3 afectat pel tall de circulació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor