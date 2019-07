Només un de cada cinc espanyols vol un govern del PSOE en solitari

L'aposta de Pedro Sánchez d'intentar un govern en solitari del PSOE té un escàs suport entre la ciutadania espanyola. Només un de cada cinc enquestats pel CIS (el 20,2%) prefereix aquesta opció, segons el baròmetre post-electoral fet públic aquest dimecres, el qual també assenyala que una entesa amb Unides Podem tampoc no sumaria un elevat consens. De fet, tan sols un 15,8% vol aquesta coalició junt amb forces "nacionalistes no independentistes", mentre que un 10,6% més la reclama també amb els independentistes. Entre uns i altres, un 26,4% aspira a que els dos partits de l'esquerra estatal coincideixin a la Moncloa.La ciutadania, però, està molt dividida. Un 2,2% més defensa que també entrin al govern del PSOE forces com Compromís o Coalició Canària i surti endavant amb les abstencions de PP i Cs, però un 16,1% aspira a l'entesa entre socialistes i Cs. Un 10,1% restant encara reclama un tripartit de dretes i la resta no ho sap o no contesta. Cap opció, per tant, gaudeix de consens.La situació és molt diferent a la del baròmetre de maig , quan un 50,2% dels enquestats aspiraven a que, d'alguna o altra manera, PSOE i Unides Podem integressin l'executiu, mentre que tan sols un 7,9% volia els socialistes en solitari. Tot i ser encara minoritària sembla que aquesta segona opció guanya adeptes, mentre que la de la coalició en perd. I això que les enquestes del baròmetre de maig es van fer entre l'1 i l'11 de maig i, les del baròmetre post-electoral, just després, entre el 10 i el 25 de maig.Pel que fa a electorats, el 48,1% dels votants del PSOE prefereixen que el partit governi en solitari i només el 26,2% avala alguna de les opcions que inclouen Unides Podem. Tan sols un 9,9%, finalment, voldria l'entesa amb Cs. En canvi, dos terços dels electors d'Albert Rivera desitgen que aquest governi amb Sánchez, tot i el veto de la direcció del partit. Els del PP i Vox, per contra, encara anhelen el tripartit de dretes.Els votants d'Unides Podem clarament volen que la seva formació s'entengui amb el PSOE i entri a l'executiu, com els electors d'En Comú Podem, per bé que aquests volen sumar els independentistes a la coalició. Un 82,2% dels votants d'ERC i el 76,4% dels de JxCat, de fet, prefereixen també un govern que inclogui les esquerres estatals i l'independentisme, una opció que les respectives direccions ni es plantegen.A nivell de territoris, Catalunya i País Basc són els únics en què un govern de PSOE i Unides Podem gaudiria d'un suport majoritari. Un 38,3% dels catalans la vol amb els independentistes dins, mentre que un 13% restant la prefereix sense aquests i tan sols amb l'entrada de forces nacionalistes -com el PNB-. Només un 14,25 dels catalans, en canvi, voldria que els socialistes governessin en solitari.Finalment, malgrat la rellevància que va tenir Catalunya en la campanya electoral, aquesta va impactar relativament poc en la decisió del vot. Un 74,8% dels enquestats afirma que els fets ocorreguts a Catalunya no van tenir cap efecte en el seu vot, per un 24% que va diu que sí. Fins i tot a Catalunya, un 59,1% assegura que no va influir. Tampoc va tenir efecte en un 40,3% dels que van votar JxCat i un 31,5% dels que ho van fer per ERC.

