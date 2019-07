ERC augmenta la pressió sobre JxCat perquè trenqui amb el PSC a la Diputació

Jéssica Albiach, líder dels comuns al Parlament, va assenyalar ahir que el seu espai no contempla participar de cap aliança "amb les forces de la dreta" al govern de la Diputació

En cas de segona volta a la Diputació, seria proclamat president el candidat que obtingués més suports dels diputats del ple

El joc a l'entorn de la presidència de la Diputació de Barcelona es jugarà fins l'últim minut. Mentre que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat a l'independentisme "avançar junts" en plena crisi entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC pel control de la Diputació de Barcelona , els republicans han aprofitat els passadissos del Parlament per forçar la tria dels postconvergents i augmentar la pressió perquè trenquin amb el PSC: "Queda en mans de JxCat decidir si volen que la Diputació quedi a mans del sobiranisme o volen que quedi a mans del PSOE que ahir tornava a apujar la intensitat de la repressió a través de l'entrada als departaments de la Generalitat".El portaveu dels republicans al Parlament, Sergi Sabrià, ha assegurat que "és molt clar", i ha dit que ells mantindran les portes del pacte obertes fins l'últim minut, tot i que a expenses d'una negativa dels de Carles Puigdemont presentaran la candidatura de Dionís Guiteras. Segons ha dit, "les matemàtiques són molt senzilles" i, davant de l'anunci d'abstenció dels comuns i el vot a favor de Tot per Terrassa, ha insistit en l'opció sobiranista per evitar un retorn a la "sociovergència"."Per a nosaltres la Diputació no és una qüestió de cadires, sinó de país", ha recordat el dirigent republicà. I, per tant, la candidatura d'ERC amb JxCat seria la "millor de les solucions" per a aquells que volen "posar les urnes per resoldre la situació del país" fent ús de la democràcia i dels drets civils. "I per a aquells que prioritzen les cadires, JxCat, quedaria la presidència", ha precisat. En qualsevol cas, ha afegit, els republicans segueixen "oberts a continuar parlant", i ha assegurat que mantenen contactes, també amb els comuns. Sigui com sigui, però, Sabrià ha volgut deslligar allò que acabi passant a la Diputació de Barcelona d'altres pactes en consistoris o consells comarcals.Pel que fa a JxCat, Eduard Pujol, portaveu parlamentari adjunt de la formació, ha assenyalat que cal "avançar en una agenda de reversió" per tal de fer marxa enrere en pactes municipals com els de Sant Cugat del Vallès, Figueres o Tàrrega. "La unitat estratègica hi ha de ser durant 365 dies l'any", ha insistit Pujol, que també ha demanat "aclarir" com sortien els números per investir un president independentista a la Diputació.Falten només unes hores perquè es constitueixi la Diputació de Barcelona i se'n triï el nou president o presidenta. La candidata més ben posicionada és Núria Marín arran del pacte entre JxCat i el PSC, signat divendres. Poden canviar les coses en el temps que queda fins a la votació? El cert és que la decisió dels comuns de no fer costat a cap pacte que inclogui Ciutadans deixa en mans de JxCat la tria de la presidència. Una presidència, per cert, que ERC els ha ofert si es desdiuen de l'acord rubricat amb els socialistes, que encara que confien que es compleixi.Per què queda en mans de JxCat la tria de qui liderarà l'ens? Posem per cas que la formació nacionalista i ERC es posen d'acord i també tenen el suport de Tot per Terrassa, que disposa d'un diputat provincial. Això faria que sumessin 24 representants, que no arriben a la majoria absoluta però poden ser suficients per escollir president per majoria simple en segona volta. Aquests 24 diputats són més que els 21 que sumen el PSC i els comuns. Una xifra que només es podia augmentar si Ciutadans -quatre escons- fa costat a aquesta entesa. Però els comuns ja han dit que no hi participarien.Jéssica Albiach, líder dels comuns al Parlament, va assenyalar ahir que el seu espai no contempla participar de cap aliança "amb les forces de la dreta" al govern de la Diputació i va descartar donar suport a JxCat, Cs i PP. En roda de premsa al Parlament, va dir que la posició dels comuns és defensar un govern d'esquerres entre ells, ERC i PSC. Amb tot, Albiach ha tancat la porta a formar un govern amb JxCat i també a donar suport a un possible executiu on hi hagi la formació de Carles Puigdemont. Tot i no aclarir si s'abstindrien a la votació per facilitar un govern PSC-JxCat, ha dit que no donaran suport a un govern on participi l'espai que lidera l'expresident català.La Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) només detalla que, per elegir president de la Diputació, el candidat ha d'obtenir majoria absoluta en una primera votació (els 26 escons que cap opció té) i, si no s'assoleix, es passa a una segona volta en la qual n'hi ha prou amb obtenir majoria simple. Guanya, per tant, el candidat més votat o que, senzillament, tingui més vots a favor que en contra de la investidura. El sistema de votació canvia en funció de si es presenta un únic candidat o més d'un: en el cas que se'n presenti només un, els representants voten a favor o en contra del seu nomenament però, si se'n presenta més d'un opten per un candidat o un altre.Si més d'un partit presenta un candidat a presidir la Diputació, se n'elegiria un si obtingués el suport de 26 diputats o més -la majoria absoluta- i, si cap d'ells l'obtingués, es passaria a una segona volta, en la qual cadascun dels diputats votaria algun dels candidats presentats ja en la primera volta. En aquest cas, seria proclamat president el candidat que obtingués més suports dels diputats del ple. En el cas d'empat seria president l'aspirant del partit amb més diputats però, com que el PSC i ERC tenen els mateixos, ho seria el de la formació amb més vots en les eleccions municipals, que van ser els socialistes.

