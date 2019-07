Barcelona tindrà sis tinents d'alcalde, amb una nova àrea de Seguretat per al PSC

El nou govern de Barcelona fruit del pacte entre Barcelona en Comú i el PSC tindrà sis tinences d'alcaldia, repartides a parts iguals entre els dos partits. El primer màxim representant per darrere de l'alcaldessa, Ada Colau, serà Jaume Collboni amb la primera tinença d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda. Janet Sanz (BComú) serà la tercera tinent d'alcaldia i es farà càrrec de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. El tercer esglaó serà per a la socialista Laia Bonet, que assumirà les responsabilitats en Transisicó Digitla, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana.La quarta tinença serà per la regidora dels comuns Laura Pérez, que estarà al capdavant de l'àrea de Drets Socials i Feminismes. El socialista Albert Batlle serà el cinquè tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat i Joan Subirats de Barcelona en Comú, serà tinent de l'àrea de Cultura,

