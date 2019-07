El PP acusa Torrent de ser «sectari» en l'aplicació del reglament del Parlament

El xoc que s'ha produït aquest dimecres durant la sessió de control al Parlament entre el cap de files del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, i el president del Govern, Quim Torra, ha encès la queixa dels populars, que han carregat sobre la gestió que fa el president de la cambra, Roger Torrent, del reglament del Parlament. Quan Fernández ha incitat a reflexionar sobre si Torra era "fatxa", Torrent ha cridat a l'ordre fins a dues ocasions, i malgrat que ha demanat al líder del PP que rectifiqués, aquest no ho ha fet.Acte seguit, el portaveu parlamentari popular Santi Rodríguez ha denunciat la crida d'atenció del president del Parlament, i ha defensat que no s'havia de produir una segona crida a l'ordre, ja que el seu company de partit només s'havia ratificat en les seves paraules. Per això, posteriorment ha anunciat que el PP a Catalunya trencarà amb els acords presos amb la resta de portaveus de grups parlamentaris sobre l'ús de determinats termes al ple del Parlament, i ha denunciat que Torrent és "sectari" en l'aplicació del reglament de la cambra."Això només se'ns aplica al PP i, en altres ocasions, a Ciutadans", ha assegurat, mentre que per part de la resta de partits, ha dit, no s'ha produït cap crida a l'ordre. En aquest punt, Rodríguez ha assegurat que els diputats populars faran ús de la "inviolabilitat parlamentària" i, per tant, s'aplicaran ells mateixos les "limitacions" que considerin. "Estem disposats a mantenir unes expressions i un llenguatge i un acord amb la resta de grups parlamentaris, sempre que l'aplicació del mateix es faci per igual, amb justícia i que es revisin les crides a l'ordre que s'han fet al llarg dels darrers mesos", ha precisat. I és que, segons ha dit, des de la presidència del Parlament "s'està abusant del reglament".Alejandro Fernández s'ha referit durant la seva intervenció a la negativa de la justícia europea a permetre mesures cautelars perquè Carles Puigdemont i Toni Comín fossin eurodiputats. "Estic convençut que ho seran", ha destacat Torra, mentre que Fernández ha posat de manifest que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va avalar -almenys momentàniament- el mecanisme estatal per comunicar la llista d'electes al Parlament comunitari, elaborada per la Junta Electoral Central (JEC)."No s'ha plantejat que, potser, vostè va com el rei nu i Europa el veu en antidemocràtica pilota picada?", ha assenyalat Fernández, que ha rebut una amonestació per part del president de la cambra per haver suggerit que Torra era "fatxa". "Sembla que ha sobrepassat els límits", ha indicat el dirigent del PP, que finalment ha estat cridat a l'ordre i així constarà en el diari de sessions del ple.

