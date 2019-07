Per un atropellament està interrompuda la circulació de trens entre Mollet Sant Fost i Granollers afectant a a les línies de trens R2, R2 nord, R8 i R11 #equipviari — Equip Viari (@equipviari) 10 de juliol de 2019

Aquest dimecres a les 10.45 hores un atropellament mortal a la sortida de l'estació de Mollet-Sant Fost ha interromput la circulació de trens, segons recull la premsa local del mateix municipi . Les línies afectades per aquestes fets són l'R2 nord, l'R8 i l'R11, on es poden superar els 60 minuts de retard, segons informen. Al lloc dels fets hi treballen els Mossos d'Esquadra, Bombers i serveis mèdics. Protecció Civil ha situat el pla Ferrocat en estat de prealerta per aquesta circumstància.

