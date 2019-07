El Govern demana la dimissió de Borrell i informarà les cancelleries de l'espionatge de l'Estat

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, primer, i més tard el president de la Generalitat, Quim Torra, han carregat amb duresa contra el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, arran del cas d'espionatge contra l'aparell diplomàtic de la Generalitat . Bosch, en la sessió de control al Parlament, ha indicat que s'han fet servir les "clavegueres de l'Estat" per dur a terme aquestes investigacions, revelades ahir per TV3 i eldiario.es , i ha assenyalat que s'han "perseguit" els delegats al Regne Unit, Alemanya i Suïssa."Les clavegueres de l'Estat actuen amb una impunitat absolutament desbocada", ha afegit Torra, que s'ha reunit amb el vicepresident Pere Aragonès i amb la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, per abordar la situació.Bosch ha apuntat que Borrell, que deixarà el govern en funcions de Pedro Sánchez per ser alt responsable de la diplomàcia europea, haurà d'assumir responsabilitats i, "si cal", dimitir del seu càrrec. Bosch també ha preguntat al ministre si s'han fet servir fons reservats en l'espionatge a responsables diplomàtics europeus. "A qui han espiat de tota Europa?", s'ha qüestionat.Sobre això, ha afirmat també Torra, durant les properes hores el Govern realitzarà una reunió amb els responsables d'Exteriors, i també es posarà l'assumpte en coneixement d'Europa i, en concret, dels eurodiputats i les cancelleries exteriors. "Segur que es coneixeran els fets a una escala europea", ha afirmat, fent referència al que ha anomenat Borrellgate. Torra ha afirmat que "ja n'hi ha prou de perseguir delictes d'opinió" per part de l'estat espanyol, i ha assegurat que, davant d'aquest fet, el Govern "no es quedarà quiet ni callat" davant del que ha considerat un "escàndol".Les investigacions del ministeri impliquen els cossos de les ambaixades espanyoles a Suïssa, Regne Unit i Alemanya, com ara la missió espanyola davant les Nacions Unides a Ginebra. Del delegat català al país helvètic, per exemple, se'n diu que és un "activista" i que treballa "en contra" dels interessos generals de l'Estat. A més, en qüestiona la situació legal a Suïssa.L'informe aportat per l'ambaixada Alemanya assegura que les delegacions catalanes a l'estranger tenen instruccions del president d'ERC, Oriol Junqueras, perquè contactin amb representants de les congregacions eclesiàstiques als seus països amb la "finalitat" d'obtenir el suport de l'Església per "millorar la situació dels polítics presos catalans".Aquest mateix informe també investiga l'acció de la delegada a Berlín, de la qual es considera que, com el de Suïssa, es dedica a "difondre el missatge independentista". Se la situa com a clau a l'hora de "potenciar la imatge internacional del procés".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor