​Brussel·les millora la previsió de creixement de l'Estat per a aquest any

Brussel·les ha elevat la previsió de creixement de l'Estat fins al 2,3% del PIB per aquest any, dues dècimes més que a la primavera. La Comissió Europea ha millorat els pronòstics per a l'estat espanyol per un augment del PIB "més fort de l'esperat" en el primer trimestre del 2019. Aquest "creixement per sorpresa" que destaca la CE es deu a la positiva balança comercial espanyola per una reducció "lleugera" de les importacions i a una "inversió dinàmica" en habitatge i equipaments.Si bé remarca que el creixement del consum és dèbil, assenyala que "està recuperant l'impuls". Tot i la revisió a l'alça per al 2019, les previsions de creixement per al 2020 es mantenen en l'1,9% del PIB.Segons els darrers pronòstics europeus, la creació d'ocupació a Espanya "hauria d'afluixar" però es continuarà expandint "robustament" permetent "més reduccions de la taxa d'atur". "Juntament amb l'augment dels salaris, això hauria de millorar el creixement de la renda disponible i a una major taxa d'estalvi de les llars", apunta l'informe.Malgrat el context global de tensions comercials, Brussel·les confia que les exportacions i importacions espanyoles es continuïn recuperant, això sí, menys de l'esperat en els pronòstics de primavera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor