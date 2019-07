Torra reclama a l'independentisme «avançar junts» en ple xoc per la Diputació de Barcelona

#President @QuimTorraiPla: “Si la repressió ens afecta a tots igual, si l'objectiu és el mateix per tots els grups independentistes, avancem junts a tot arreu, Aquesta hauria de ser una de les màximes de l'independentisme” #Parlament pic.twitter.com/zlWJScECn5 — Govern. Generalitat (@govern) 10 de juliol de 2019

"No s'ha plantejat que, potser, vostè va com el rei nu i Europa el veu en antidemocràtica pilota picada?", pregunta Alejandro Fernández, del PP

Els comuns demanen més recursos a la Generalitat i a l'Estat per fer front a l'acollida dels menors no acompanyats

Torra ha demanat "tacte" en aquest debat, perquè el material és d'elevada "sensibilitat". "Posem-nos a treballar plegats, també amb els ajuntaments", ha assenyalat el president. L'any 2015 van arribar 377 menors migrants, i l'any passat van ser 3.600. En els últims anys s'han multiplicat per deu els membres d'aquest col·lectiu, mentre que els recursos de l'administració s'han multiplicat per set. Segons Torra, la construcció de centres d'acollida ha arribat a un cada setmana, tot i que ha admès que encara hi ha feina a fer, especialment de cara a les oportunitats per aquests joves.



Incendi a les Terres de l'Ebre



Miquel Iceta ha deixat de banda la polèmica pel pacte a la Diputació de Barcelona i ha optat per referir-se a l'incendi de les Terres de l'Ebre de fa dues setmanes. Torra ha ressaltat la necessitat de les tasques de prevenció, mentre que Iceta ha lamentat els problemes de plantilla i equipament dels equips de bombers. "Hi ha cansament i desmotivació, i cal afrontar-ho. El sistema d'emergències no ha rebut les dotacions suficients en els últims anys", ha reflexionat el líder del PSC.



Iceta ha apuntat, també, la caiguda "dràstica" de la inversió al territori, i ha demanat una resposta conjunta per acabar amb el desequilibri territorial. Torra, que ha defensat la feina dels bombers, ha insistit que el Govern ja té un programa anomenat "País viu", que arrencarà amb la Terra Alta, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell per tenir una relació "bilateral" entre la Generalitat i les comarques del país. Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat a l'independentisme "avançar junts" en plena crisi entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC pel pacte entre l'espai liderat per Carles Puigdemont i el PSC pel control de la Diputació de Barcelona . "Hem de fer aquest esforç perquè la ciutadania s'ho mereix", ha assegurat durant la sessió de control al Parlament, durant la qual ERC ha demanat reforçar l'independentisme institucional. De moment, JxCat manté el pacte amb els socialistes a la Diputació mentre la polèmica oberta ja posa data de de caducitat a una legislatura molt tocada Sergi Sabrià, president del grup parlamentari dels republicans, ha expressat el suport a Torra per la petició "demencial" de la Fiscalia per tal que sigui inhabilitat durant un any i vuit mesos per la pancarta del llaç groc. També ha demanat un "independentisme institucional reforçat" per fer front a la repressió. "Tenim una oportunitat per demostrar que som a l'alçada", ha indicat en referència -implícita- a la Diputació de Barcelona."La repressió no s'atura, hi hagi el PP o el PSOE", ha destacat Torra, que ha remarcat les "amenaces" sobre el control financer de la Generalitat. "Si la repressió ens afecta a tots igual, avancem junts a tot arreu. Aquesta hauria de ser una màxima de l'independentisme", ha assenyalat el president de la Generalitat, que ha demanat les "mínimes contradiccions possibles". "En aquests moments tenim contradiccions, però han de ser les mínimes possibles, i veure on van començar", ha destacat."Hem de fer aquest esforç perquè la ciutadania s'ho mereix", ha assumit Torra, que ha demanat "avançar junts". Tenia més intervenció preparada, però se li ha acabat el temps per respondre. Sabrià, en tot cas, no ha fet ús de la repregunta perquè ja havia esgotat el marge disponible en la primera intervenció. Els dos socis, en tot cas, han esquivat afrontar públicament la polèmica per la Diputació.Alejandro Fernández, cap de files del PP a Catalunya, s'ha referit a la negativa de la justícia europea a permetre mesures cautelars perquè Carles Puigdemont i Toni Comín fossin eurodiputats. "Estic convençut que ho seran", ha destacat Torra, mentre que Fernández ha posat de manifest que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va avalar -almenys momentàniament- el mecanisme estatal per comunicar la llista d'electes al Parlament comunitari, elaborada per la Junta Electoral Central (JEC)."No s'ha plantejat que, potser, vostè va com el rei nu i Europa el veu en antidemocràtica pilota picada?", ha assenyalat Fernández, que ha rebut una amonestació per part del president de la cambra, Roger Torrent, per haver suggerit que Torra era "fatxa". "Sembla que ha sobrepassat els límits", ha indicat el dirigent del PP, que finalment ha estat cridat a l'ordre i així constarà en el diari de sessions del ple. Santi Rodríguez, portaveu parlamentari dels populars, ha demanat explicacions just després."No hi ha cap element que justifiqui una crida a l'ordre", ha ressaltat Rodríguez. Torrent ha explicat que, si no es retirava l'expressió, es veia obligat a fer la crida a l'ordre. Finalment, Torra ha pogut respondre i ha fet un reguitzell de totes les decisions judicials que s'han pres en les últimes hores: un escorcoll a la Generalitat per l'1-O, l'any i vuit mesos d'inhabilitació que se li demana pel llaç groc a Palau i la data de judici per a Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d'Esquadra. "Les clavegueres estan col·lapsades", ha assenyalat el president de la Generalitat.La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha preguntat sobre els menors no acompanyats que arriben al país. Torra ha assegurat que és un col·lectiu que no s'ha "d'estigmatitzar", i Albiach ha expressat el rebuig contra el racisme que envolta els atacs a centres on resideixen aquests menors. "Aquest país ha sabut encarar el repte de la immigració i ara ho hem de tornar a fer", ha assenyalat la dirigent dels comuns, que ha exigit més recursos materials per fer front a la problemàtica juntament amb més implicació per part de l'Estat.