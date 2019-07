VÍDEO La cançó de Rosalía en català abans de «Milionària»

Fa tot just una setmana, la cantant catalana Rosalía va publicar Milionària , una de les dues cançons que conformen el seu nou vídeo F*cking Money Man. En 48 hores ja havia superat els 3,5 milions de reproduccions (ara en té més de set) i el català despertava l'interès de mig món . Però en realitat Milionària no és la primera cançó que l'artista de Sant Esteve Sesrovires cantava en català: fa cinc anys va posar veu a uns versos del poeta Valentí Gómez i Oliver, al Taller de Músics. El tema es diu Or verd i sona així.En aquesta, també hi apareixen Judit Neddermann i Pepe Jiménez. Es tracta d'una composició d'Iván Santaulària i Jack Tarradellas. Rosalía canta versos del poema Herois obscurs.

